비대면 국내주식 입고 이벤트 7월20일까지 ETF·ETN 등 포함

[헤럴드경제=김지윤 기자] iM증권은 7월20일까지 ‘비대면 국내 주식 입고 이벤트’를 진행, 최대 40만원을 제공한다고 21일 밝혔다.

이벤트 기간 내 iM증권 스마트지점에 국내 주식을 입고하는 모든 비대면 고객이 대상이다.

순입고 금액 및 거래금액에 따라 보상금액을 차등 지급한다.

300만원 이상 순입고 후 100만원 이상 거래하면 현금 1만원을 지급한다. 순입고 금액이 500만원 이상이면 5만원, 1000만원 이상은 7만원을 지급한다.

3000만원 이상 15만원, 5000만원 이상 25만원, 1억원 이상은 40만원을 준다. 입고 대상 국내 주식에는 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN), 주식워런트증권(ELW) 등이 포함된다.

이벤트는 iM증권 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 신청하고, 7월 31일까지 잔고를 유지하는 경우 참여할 수 있다.

이와 더불어 iM증권은 이벤트 기간 내 토스 및 네이버페이 등 제휴 채널을 통해 비대면 계좌를 개설하는 신규 및 휴면 고객 선착순 5000명에게 각 채널의 포인트 1만점을 지급한다.

국내 주식의 온라인 거래 수수료는 0.01%로 우대해 적용한다. 선물 옵션을 거래하는 경우는 3개월간 수수료를 우대하며, 한 번만 거래해도 추가로 최대 3개월까지 연장해 혜택을 제공한다.