[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 포항야구장에 대해 전광판을 교체하는 등 관람 편의를 위해 완전 업그레이드한다고 21일 밝혔다.

포항야구장은 지난해 국토교통부가 전국 13개 프로야구장을 대상으로 실시한 합동 안전점검에서 유일하게 ‘양호’ 등급을 획득했다.

이번 결과는 타 구장 안전사고 발생 이후 포항시가 선제적으로 실시한 특별점검과 노후시설 보수 등 지속적인 관리 노력의 성과로 평가된다.

실제 점검에서는 외부 부착물, 관람석 구조물, 유지관리 이력 등 14개 모든 평가 항목에서 ‘미흡’ 사항이 단 한 건도 발견되지 않았다.

이 같은 안전성 확보에 더해 관람객 편의 개선을 위한 시설 투자도 병행된다.

포항시는 사업비 20억원을 투입해 설치 14년이 지난 노후 전광판을 최신형으로 교체하는 작업을 진행하고 있다. 이번 교체는 경기 중 비디오 판독 상황에서 영상 및 음성 송출 오류 등 관람객 불편을 해소하기 위해 추진됐다.

새롭게 도입되는 이 최첨단 전광판은 고해상도 화질을 통해 경기 상황과 판독 장면을 보다 선명하게 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

교체 작업은 내달 초 마무리될 예정이며 시범 운영을 거쳐 오는 19일부터 열리는 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 3연전부터 본격 가동된다.

포항시 관계자는 “전국에서 가장 안전한 구장으로 인정받은 만큼 이에 걸맞은 관람 환경을 제공하는 것이 팬들에 대한 예우”라며 “앞으로도 안전 관리를 철저히 하고 시설 개선을 지속해 쾌적하고 안전한 관람 환경을 제공하겠다”고 말했다.