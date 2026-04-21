전기차 보조금 지급 지속 위해 지방정부와 협력체계 강화 하반기 물량 조기 지급…국비로 보조금 우선 지급

[헤럴드경제=이태형 기자] 올해 전기차 신규 등록대수가 10만대를 넘기면서 전기차 100만대 시대가 열렸다.

기후에너지환경부는 이달 15일 기준 전기차 누적 등록 대수가 100만대를 넘었다고 21일 밝혔다.

올해 신규 등록 전기차는 지난 14일에 10만대를 넘기며 17일 기준 누적 등록 대수는 100만4727대다.

사상 처음 한해 20만대 넘는 전기차가 신규 등록된 지난해(총 22만919대 등록)에는 7월 둘째 주, 재작년(총 14만6902대 등록)에는 9월 둘째 주에야 신규 등록 대수가 10만대를 넘겼다는 점을 고려하면 증가세가 빠르다.

전기차 캐즘(일시적 수요 정체)이 끝나고 최근 보급에 속도가 붙은 상황이다.

올해 전기차 등록 대수는 3월까지 8만3533대였으나 이달 들어서 셋째 주(17일)까지 2만3406대가 추가로 등록됐다.

차종별로는 이달 17일까지 승용차는 9만1373대, 화물차는 1만5091대, 승합차는 311대다.

전기차 판매가 늘면서 전체 신차 중 전기차 비중은 3월 말 기준 20.1%(41만5746대 가운데 8만3533대)까지 올랐다. 그간 신차 중 전기차 비중은 2025년 13.0%, 2024년 8.9%, 2023년 9.2%, 2022년 9.7% 등 10% 안팎에 머물렀다.

기후부는 중동 전쟁에 따른 고유가 상황과 다양한 신차 출시와 가격 할인 경쟁, 정부의 보급 정책 등을 전기차 인기 요인으로 꼽았다.

최근 정부는 추가경정예산으로 승용차 2만대, 화물차 9000대분의 전기차 구매 보조금 예산을 추가로 확보했다. 이에 올해 보조금 지급 물량은 승용차 28만대, 화물차 4만5000대, 승합차 3800대가 됐다.

상반기 전기차 보조금 지급 물량이 바닥난 지방정부들이 속출하는 상황으로, 정부는 하반기 물량이 남은 지방정부는 지급 공고 시기를 앞당기도록 할 방침이다.

공고를 앞당기기로 한 지방정부는 승용차 기준 81곳, 화물차 기준 75곳이다.

정부는 전기차 보조금 지급을 위해 추가로 예산을 편성해야 하는 지방정부는 일단 국비로 먼저 보조금을 지급해 보조금 지원이 재개될 수 있게 할 계획이다.

김성환 기후부 장관은 “올해는 전기차 100만 대 시대를 여는 역사적인 한 해로 기록될 것”이라며 “국민께서 전기차 이용에 불편을 느끼지 않도록 정부 차원의 실효성 있고 속도감 있는 대책을 추진하겠다”고 밝혔다.