데모 버전 제외 국내 첫 사례… 실내 골프 분석 장비 ‘트랙맨 iO’ 적용

전문 골프 연습 환경 갖춘 커뮤니티 차별화… 아파트 커뮤니티 적용 확대 기대

트랙맨 코리아가 출시한 ‘트랙맨 레인지(TrackMan Range)’가 국내 아파트 커뮤니티 최초로 도입됐다.

트랙맨 레인지는 투어에서 검증된 레이더 기술을 기반으로 골프공의 비행 데이터를 실시간 분석하고 연습·가상 골프·게임 콘텐츠를 제공하는 골프 트래킹 시스템이다. 이용자는 볼 스피드, 발사각, 비거리 등 다양한 샷 데이터를 확인할 수 있으며 데이터 기반 피드백을 통해 연습 과정을 보다 체계적으로 관리할 수 있는 것이 특징이다.

초보자부터 숙련자까지 다양한 실력 수준에 맞는 프로그램을 제공하며 아마추어 사용자들도 세계 정상급 선수들이 투어에서 사용하는 데이터 기반 골프 분석 환경을 경험할 수 있다.

지난해 국내에 공식 출시된 트랙맨 레인지는 일부 상업시설에 데모 버전 형태로 설치된 사례는 있었지만, 아파트 커뮤니티 시설에 정식 솔루션이 적용된 것은 이번이 처음이다. 이번 사례는 제주 서귀포시 대정읍에 들어선 ‘한화포레나 제주에듀시티’ 단지 내 커뮤니티 시설 가운데 골프 트레이닝 센터에 도입됐다.

한화포레나 제주에듀시티에는 실내 환경에 최적화된 장비인 ‘트랙맨 iO(Indoor Optimized)’가 적용됐다.

트랙맨 iO는 천장 설치 방식으로 설계된 실내 전용 장비로 이용 동선에 간섭이 적고 공간 활용성과 안전성을 높인 것이 특징이다. 레이더와 적외선 센서, 고속 이미징 기술을 결합해 3D 스핀과 스핀 축 등 실제 볼의 움직임 데이터를 실시간으로 제공하며, 짧은 타구 거리에서도 정밀한 분석이 가능하도록 설계됐다.

단지가 위치한 제주 지역은 국내 대표적인 골프 관광지로 다양한 골프장이 밀집해 있어 골프 수요가 높은 지역으로 꼽힌다. 이에 따라 단지 내에서 전문적인 골프 연습 환경을 제공하는 커뮤니티 시설은 입주민들의 취미와 여가 생활을 지원하는 동시에 지역 특성을 반영한 차별화 요소로 평가된다.

트랙맨 관계자는 “그동안 외부 시설에서만 경험할 수 있던 트랙맨을 주거 공간 가까이에서 이용할 수 있게 됐다”며 “이번 도입을 계기로 아파트 커뮤니티에서도 데이터 기반 골프 연습과 다양한 여가 활동을 즐길 수 있는 환경이 확대되기를 기대한다”고 말했다.