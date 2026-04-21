CSOP자산운용 한국 시장팀 인터뷰 코스피200 ETF까지 출시 검토 중 한국·홍콩 잇는 슈퍼 커넥터 자처

“홍콩 기관투자자의 한국 투자 수요는 높지만, 현지에 상장된 한국 증시 상장지수펀드(ETF)는 사실상 전무한 수준입니다.”

홍콩 CSOP자산운용은 앞서 세계 최초로 삼성전자·SK하이닉스 단일 종목 레버리지 ETF을 출시, 국내 투자자의 큰 관심을 끌었다. 뒤이어 코스피200 ETF 상장까지 검토하는 등 한국 시장의 글로벌 수요를 방증하고 있다.

홍콩 CSOP자산운용 한국 시장팀의 이제충 상무, 강은혜 이사, 예런 양 상무는 최근 헤럴드경제와 인터뷰에서 “코스피200 ETF 출시를 검토하고 있다”며 이 같이 밝혔다.

한국 시장에 관한 관심은 현장에서 체감되고 있다. 양 상무는 “최근 한국 주식 인기가 높아지면서 홍콩 고액자산가 약 30명을 한국으로 초청해 증권사와 기업을 방문하는 프로그램도 진행 중”이라고 말했다. 이어 “(CSOP자산운용이) 홍콩과 한국의 자본시장을 연결하는 ‘슈퍼 커넥터’ 역할을 하고 있다”고 강조했다.

이 같은 흐름의 출발점은 삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목 레버리지·인버스 ETF였다. CSOP자산운용은 지난해 두 기업을 기초자산으로 한 상품을 홍콩증권거래소에 상장했다. 모두 세계 최초 사례다.

성과도 빠르게 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스 레버리지·인버스 ETF 두 상품의 AUM은 약 40억달러(약 6조원)까지 불어났다. 이 중 한국 투자자 유입 자금은 약 1억7000만달러로, 대부분은 홍콩을 비롯한 글로벌 투자자에게서 흘러들어왔다. 강 이사는 “상품 출시를 통해 예상보다 해외 투자자들의 한국 시장에 대한 관심과 수요가 높다는 점을 확인할 수 있었다”고 말했다.

특히 SK하이닉스 레버리지 ETF는 지난해 10월 출시 이후 AUM이 약 30억달러까지 급증하며 CSOP자산운용의 핵심 상품으로 자리 잡았다.

금융당국이 단일 종목 레버리지 ETF 출시를 허용하는 데에도 큰 영향을 미쳤다는 평가다. 강 이사는 “홍콩 개인투자자들이 삼성전자나 SK하이닉스에 직접 투자하기 구조상 쉽지 않다”며 “(한국 시장) 접근성을 높였다는 데서 자긍심을 느낀다”고 했다. 양 상무는 “메모리 반도체가 본격적으로 주목받기 전인 지난해 5월 삼성전자 단일 종목 레버리지 상품을 출시했었다”며 “철저한 시장 조사에 따른 결정이었다”고 말했다.

홍콩 CSOP자산운용은 코스피200을 추종하는 ETF 상장도 검토 중이다. 강 이사는 “코스피200은 한국 시장의 대표 벤치마크이지만 홍콩 증시에는 이를 직접 추종하는 상품이 없다”며 “이 때문에 해외 투자자들이 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 코리아 등 대체 상품에 의존할 수밖에 없는 상황”이라고 말했다. 홍콩에서는 기관투자자들이 ETF를 자산배분 수단으로 활용하는 만큼 코스피200과 같은 대표 지수 추종 상품 수요가 크다는 설명이다.

현재 CSOP는 홍콩 ETF 시장에서 레버리지·인버스 상품 기준 약 99.5%의 점유율을 기록하고 있다. 이 상무는 “레버리지·인버스 ETF 시장은 계속 성장할 것”이라며 “연말까지 (CSOP자산운용의) 레버리지·인버스 ETF의 운용자산(AUM)이 100억달러까지 성장할 수 있다”고 내다봤다.

CSOP의 레버리지 ETF는 기초자산을 직접 편입하는 대신 스왑(Swap) 등 파생상품을 활용해 수익률을 추종한다. 스왑 상대방이 기초자산을 추적하고 헤지하는 역할을 맡고, CSOP자산운용은 스왑 상대방인 투자은행 등에 일정 비용을 지불한다.

급락장에 대비한 보호 장치도 적용했다. 이 상무는 “예기치 못한 시장 상황에서 투자자를 보호하기 위해 약 45% 수준에서는 하락을 멈추는 장치를 두고 있다”고 설명했다. 기초자산이 급락하더라도 순자산가치(NAV)가 0으로 떨어지는 상황을 방지하기 위한 설계다. 일반적인 레버리지 상품이 기초자산이 50% 하락할 경우 가치가 0이 돼 상장폐지 위험에 노출된다.

수수료가 상대적으로 높은 것도 이 같은 구조 때문이다. 이 상무는 “스왑 상대방에 보호 비용을 지급하고 추적과 헤지, 유동성 확보를 위해 추가 비용을 들이고 있다”며 “매우 정교한 리스크 관리와 지수 추적 정확성을 갖출 수 있는 이유”라고 짚었다. 문이림 기자