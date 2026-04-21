제4차 해양산업육성 종합계획 추진 ‘해수부 이전 후’ 산업혁신전략 재편

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 ‘혁신의 파동이 물결치는 글로벌 해양 허브도시, 부산’을 비전으로 ‘제4차 부산광역시 해양산업육성 종합계획(2026~2030)’을 수립해 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 계획은 ‘부산광역시 해양수도 구현을 위한 해양산업 육성 조례’에 따라 5년마다 수립하는 법정 종합계획으로, 대내외 여건과 미래전망을 반영해 2030년까지 5년간 부산 해양산업 육성정책의 로드맵 역할을 하게 된다.

특히 이번 계획은 ‘해양수산부 부산 이전’이라는 정책환경 변화에 대응해 산업구조 혁신과 전략기능 재편을 담았다는 점에서 의미가 있다.

시는 ▷지속가능성 ▷디지털혁신과 미래지향성 ▷글로벌경쟁력 강화를 3대 핵심가치로 설정하고, 해양산업 구조전환 방향을 제시했다.

북극항로 시대에 대비하고 친환경·저탄소 중심 산업생태계를 조성해 환경과 산업이 조화를 이루는 성장모델을 마련한다. 해양산업 전반을 혁신하고 미래 신산업을 육성해 새로운 성장동력을 확보하는 한편, 글로벌 네트워크 확대로 부산 해양산업의 위상을 높여갈 계획이다.

이를 위해 부산시는 ▷해운·항만물류 ▷해양금융 ▷해양환경·안전 ▷수산 ▷해양과학기술 ▷조선·해양플랜트 ▷해양관광·레저·스포츠 등 7대 분야 22개 추진전략 48개 전략과제를 설정하고 향후 5년간 국비 1조 6724억원, 시비 1조1628억원, 민간 3조9117억원 등 총 6조7469억원을 투입한다.

박형준 시장은 “부산은 해양수도권으로서 충분한 경쟁력과 잠재력을 갖춘 도시”라며 “해양산업 전반의 혁신과 고도화를 추진해 글로벌해양허브도시로서 위상을 강화하겠다”고 말했다.