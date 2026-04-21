또럼 당서기장과 정상회담…경제·공급망 협력 강화 논의 3박4일 베트남 방문…교역 1500억 달러 목표 협력 기대

[헤럴드경제(뉴델리)=서영상 기자] 2박3일간 인도 국빈방문을 마친 이재명 대통령은 21일 오후(현지시간) 공군 1호기편으로 다음 순방지인 베트남으로 향한다.

24일까지 3박4일간 일정으로 한국의 동남아시아 최대교역국인 베트남을 찾는 이 대통령은 방문 기간 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담에 나서며, 글로벌 불확실성이 고조된 가운데 양국간 전략적이고 호혜적인 협력을 강화하기 위한 실질적인 방안을 논의할 예정이다.

이번 방문은 이달 초 출범한 베트남 신임 지도부의 첫 국빈행사이며, 지난해 8월 또 럼 서기장의 방한 이후 8개월 만에 성사된 답방이라는 점에서 의미가 크다.

이 대통령은 먼저 하노이에 도착해 하루 휴식을 취한 뒤 22일 동포간담회로 일정을 시작한다. 이어 ‘베트남 국부’인 호치민 전 국가주석 묘소에 헌화한 뒤 공식환영식을 갖는다.

또 럼 당 서기장과 정상회담에선 양해각서(MOU) 교환식과 공동언론발표, 국빈만찬 등 일정을 소화한다. 23일에는 국가서열 2위인 레 민 흥 총리와 면담을 하고, 서열 3위인 쩐 타인 먼 국회의장과 면담 및 오찬도 가질 예정이다.

경제와 행정을 총괄하는 레 민 흥 총리와는 양국 간 전략적 경제협력 강화 방안과 우리나라 기업들의 베트남 진출 및 애로사항 해결을 중점 논의할 것으로 보인다. 쩐 타인 먼 국회의장과는 양국의 포괄적 전략동반자관계에 걸맞은 의회 교류 활성화와 우리 기업인과 재외동포들의 체류 환경을 개선하는 방안에 대해서 의견을 나눌 예정이다.

이후 한·베트남 비즈니스포럼에 참석해 양국 경제계 대표 인사들과 교류하며 교역 투자 확대 방안 등을 논의한다.

베트남이 미국, 중국과 함께 한국의 주요 교역국인 만큼 비즈니스포럼에 참석하는 경제사절단 면면도 화려하다.

이 대통령의 베트남 방문 사절단에는 최태원 SK그룹 회장 겸 대한상의 회장을 포함해 삼성·현대차·LG 등 4대 그룹 총수가 모두 동행할 것으로 전망된다. 정기선 HD현대 회장도 인도 및 베트남 사절단에 함께한다. 베트남과 오랜 기간 인연을 쌓아온 조현준 효성그룹 회장 역시 함께할 것으로 알려졌다. 하노이 스타레이크 신도시 사업을 맡고 있는 정원주 대우건설 회장도 동행할 예정이다.

24일에는 또 럼 서기장과 유네스코 세계문화유산인 탕롱 황성을 시찰한 뒤 귀국길에 오른다.

이번 방문을 계기로 대규모 추가 투자 계획이 발표될 지도 주목된다. 위성락 국가안보실장은 앞서 “2030년까지 양국 교역액 1500억 달러를 달성할 것”이라면서 “인프라, 원전 등 국가발전의 핵심 분야에서 베트남과 호혜적 전략적 협력을 강화해 나가고자 한다”고 말했다.

또 “글로벌 불확실성이 커지는 가운데 에너지와 공급망 안정, 핵심 광물 협력 등 경제안보 파트너십 구축을 위한 소통도 강화해 나갈 것”이라면서 “과학기술, 기후변화 대응, 인재 양성 등 분야에서도 공동 번영을 위한 튼실한 협력의 기반을 마련해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.