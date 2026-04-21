[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 이용자 부주의로 인한 승강기 안전사고를 예방하기 위해 관내 공동주택을 대상으로 ‘승강기 출입문 안전 신호등’ 설치 시범사업을 본격 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 최근 고령사회 진입과 스마트폰 사용 일상화로 인해 발생하는 승강기 출입문 부딪힘, 끼임 사고를 시각 및 청각적으로 예방하기 위해 마련됐다. 특히 시력이나 주의력이 낮은 어린이와 어르신 등 교통약자들이 승강기 상태를 직관적으로 인지할 수 있도록 돕는 것이다.

‘승강기 출입문 안전 신호등’은 승강기 출입문의 개폐 상태에 따라 초록(열림)·노랑(닫힘 예고)·빨간색(닫힘) 엘이디(LED) 조명과 음성 안내를 병행하여 탑승자에게 승강기 상황을 직관적으로 안내하는 시스템이다.

시내 승강기 사고의 65% 이상이 사용자 부주의로 인한 부딪힘·넘어짐·끼임 등으로 발생하고 있어 이번 사업을 통해 민간 영역까지 예방 중심의 안전관리 체계를 확대 구축할 계획이다. 시는 이번 사업의 민간 확산을 위해 관내 구·군 및 공동주택 관리주체를 대상으로 승강기 신규 설치나 노후 부품 교체 시 해당 안전 시스템을 추가로 설치하도록 적극 권고할 예정이다.

특히 특정 업체에 대한 특혜 시비를 방지하고 민간의 자율성을 존중하기 위해 시가 업체를 지정하지 않고, 각 공동주택에서 자율적으로 업체를 선정, 복수 견적을 비교해 추진할 수 있도록 행정 가이드를 마련했다.