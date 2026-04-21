코르티스 신곡 반영한 비밀공간 서울서 공개 에어비앤비, 팬덤 겨냥한 체험 및 숙박 강화 멤버 직접 만나는 오리지널 체험 28일 진행 5월 1일부터 일주일간 일반인 대상 팝업 운영

[헤럴드경제=김명상 기자] 에어비앤비가 글로벌 크리에이터 크루 코르티스(CORTIS)와 협업해 서울에서 체험형 콘텐츠 ‘코르티스의 서울 비밀공간’을 선보인다. K-컬처 기반 팬 경험을 실제 여행으로 연결하는 프로그램으로, 체험·숙박·팝업 세 가지 방식으로 운영된다.

이번 프로젝트는 코르티스 미니 2집 ‘GREENGREEN’ 타이틀곡 ‘REDRED’ 발매를 기념해 기획됐다. ‘Green vs. Red’ 콘셉트를 기반으로 구성된 공간에서 팬 참여형 프로그램을 제공하는 것이 핵심이다. 이번 프로그램은 프로모션 이벤트로 진행되며 콘테스트가 아닌 선착순 예약 방식으로 운영된다.

우선 에어비앤비 오리지널 체험은 최대 30명을 대상으로 오는 28일 서울에서 진행된다. 참가자는 코르티스 멤버들과 직접 만나며, 블록 쌓기 게임, 페인트 존, UV 단서 찾기, 메일룸 빙고 등 자기 표현과 탐색을 주제로 한 인터랙티브 활동에 참여할 수 있다. 또한 공간 곳곳을 이동하며 한정 키캡과 기념품을 수집하는 프로그램이 포함된다.

또한 숙박 프로그램은 1팀(2명)을 대상으로 오는 29일부터 1박 일정으로 운영된다. 체험 공간을 단독으로 이용하며 모든 콘텐츠를 자율적으로 경험할 수 있는 구조다. 체험 기념품과 별도 굿즈가 제공되지만 코르티스 멤버와의 만남은 포함되지 않는다.

체험과 숙박 예약은 4월 21일 오후 12시부터 전용 페이지에서 진행된다. 참여자는 선착순으로 선정되며 교통과 숙박은 포함되지 않는다.

아울러 5월 1일부터 7일까지는 일반 방문객을 위한 팝업이 운영된다. 1,000명 이상이 참여 가능한 공간 공개 형태로, 사전 예약을 통해 입장할 수 있다. 팝업 역시 아티스트 참여 프로그램은 제외된다. 팝업 예약은 오는 23일 오후 12시부터 가능하며 예약이 확정된 게스트는 교통편 및 숙박을 개별적으로 준비해야 한다.

에어비앤비의 최신 조사에 따르면, 한국을 방문했거나 방문을 계획 중인 여행객의 94%가 K-컬처가 한국 여행에 대한 관심에 영향을 미쳤다고 응답했다.

에어비앤비 관계자는 “케이팝이 전 세계적으로 한국 여행 수요를 지속적으로 견인함에 따라, 자신이 좋아하는 아티스트와 그 세계를 더욱 깊이 있게 경험할 방법을 찾는 팬들이 늘고 있다”며 “이러한 팬덤을 실제 경험으로 연결하고 한국에 대한 열망이 한국 여행으로 이어지도록 돕겠다”고 밝혔다.