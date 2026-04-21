시그니처 트림 헤드업 디스플레이 기본화 노블레스·베스트 셀렉션 ADAS 확대 적용 잔존가치 최대 70% 보장 등 혜택

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 브랜드 대표 준대형 세단 K8의 연식변경 모델 ‘The 2027 K8’의 판매를 시작한다고 21일 밝혔다.

2027 K8은 고객 선호도가 높은 편의·안전 사양을 기본 적용하고 가격 경쟁력을 높여 상품성을 강화한 것이 특징이다. 기아는 2027 K8의 최상위 트림인 시그니처에 주행 중 시선 분산을 줄이는 헤드업 디스플레이를 기본화했다. 노블레스 트림과 베스트 셀렉션 트림에는 다양한 첨단 운전자 보조(ADAS) 사양을 확대 적용했다.

기아는 노블레스 트림에 고속도로 주행 보조 2(HDA 2), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 후석 승객 알림 등을 기본 적용하고, 베스트 셀렉션 트림에는 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 보조 등을 기본화했다.

2027 K8의 판매 가격은 2.5 가솔린 ▷노블레스 라이트 3679만원 ▷베스트 셀렉션 3831만원 ▷노블레스 4085만원 ▷시그니처 4440만원 ▷시그니처 블랙 4595만원이다.

1.6 터보 하이브리드는 ▷노블레스 라이트 4206만원 ▷베스트 셀렉션 4357만원 ▷노블레스 4611만원 ▷시그니처 4966만원 ▷시그니처 블랙 5102만원이다.

기아는 2027 K8의 출시를 기념해 차량을 보다 합리적으로 구매할 수 있는 ‘스마트 오너 구매 프로그램’을 새롭게 운영한다.

먼저 5월 31일까지 2027 K8을 계약하고 6월 내 출고하는 고객에게는 기아 멤버스 포인트 30만원을 추가 지급해 정비와 주유 등 차량 운용에 드는 부담을 줄였다.

또한 개별소비세 인하 혜택이 6월 말 종료됨에 따라 6월 내 차량을 인도받지 못한 고객에게는 개별소비세 인상분을 감안해 70만원을 보상할 계획이다.

아울러 최저 2.9% 금리를 제공해 월 납입 부담을 낮추고, 개인고객이 할부 종료 후 기아 신차를 재구매할 경우 중고차 잔존가치를 최대 70%까지 보장할 계획이다.

한편 K8은 2024년 8월 상품성 개선을 거치며 프리뷰 전자제어 서스펜션과 고속도로 바디 모션 제어를 탑재해 프리미엄 세단에 걸맞은 안락한 승차감과 주행 안정성을 한층 끌어올렸다.

특히, 하이브리드 모델은 동급 최고 수준의 연비 18.1㎞/ℓ(17인치 휠, 복합 기준)를 구현해 지난해 전체 K8 판매의 약 62%를 차지했다.

기아 관계자는 “2027 K8은 기아를 대표하는 상징성 있는 세단으로서 고객이 실제로 체감할 수 있는 프리미엄 가치를 중심으로 경쟁력을 한층 강화한 모델”이라며 “K8 고유의 고급스러운 디자인과 선호도가 높은 안전·편의 사양을 바탕으로 준대형 세단 시장 고객에게 한층 높은 만족도를 제공할 것”이라고 말했다.