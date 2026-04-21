금융기관 디지털 자산 규제 대응 인프라 공동 제공

[헤럴드경제=유동현 기자] 람다256이 블록체인 분석기업 크리스탈 인텔리전스(Crystal Intelligence)와 함께 국내 금융기관·가상자산사업자(VASP)에게 디지털자산 자금세탁·테러자금조달방지 통합 솔루션을 제공하기 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

업무 협약을 통해 람다256의 FRAML(이상거래탐지 및 자금세탁방지 융합) 컴플라이언스 엔진 클레어(Clair)와 크리스탈 인텔리전스의 글로벌 블록체인 분석 플랫폼을 통합한다. 국내 금융기관과 가상자산사업자가 필요로 하는 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 역량을 강화하기 위해서다.

람다256은 국내 금융·가상자산 시장에서 축적한 데이터와 크리스탈의 글로벌 가상자산사업자 데이터를 결합해 컴플라이언스 솔루션을 통합 제공한다. 스테이블코인 발행 이후 모니터링 영역에서 발행·소각 추적, 멀티체인 흐름 추적, 유동성·리스크 분석 등을 제공할 계획이다.

크리스탈 인텔리전스는 블록체인 분석 및 가상자산 컴플라이언스 분야 글로벌 선두 기업이다. 전세계 주요 금융기관·정부 기관·사법 기관을 고객으로 두고 있고 지난해 글로벌 스테이블코인 발행사 테더(Tether)로부터 투자를 유치했다. 국내 주요 VASP 관련 온체인 귀속 데이터와 스테이블코인 전용 모니터링 및 비즈니스 인사이트 대시보드 ‘크리스탈 포사이트(Crystal Foresight)’를 통해 가상자산 컴플라이언스 시장에서 신뢰받는 인텔리전스 플랫폼으로 꼽힌다.

조원호 람다256 사업본부장은 “이번 협약은 람다256의 국내 기관을 대상으로 한 경험과 데이터를 축적한 FRAML 기술력과 크리스탈 인텔리전스의 글로벌 분석 역량이 결합되는 구조”라며 “금융기관과 가상자산 사업자가 트래블룰 대응부터 스테이블코인 모니터링까지 하나의 통합된 컴플라이언스 체계 안에서 리스크를 관리할 수 있도록 실질적인 솔루션을 제공해 나가겠다”고 했다.