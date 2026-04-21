충주시 노인 취약계층에 모션베드·매트리스·토퍼 전달 시몬스 ESG 철학 담은 비건 매트리스 브랜드 사회공헌 확대 김선태 유튜브 채널서 N32 모션베드 체험 영상도 공개

[헤럴드경제=홍석희 기자] 프리미엄 비건 매트리스 N32가 유튜버 김선태와 함께 충주시 노인 취약계층의 수면환경 개선을 위한 기부에 나섰다.

N32는 충주시청 공무원 출신 유튜버 김선태와 뜻을 모아 충주시 노인 취약계층에 2600만원 상당의 제품을 기부했다고 21일 밝혔다.

이번 기부 물품은 N32 모션베드와 N32 폼 매트리스, N32 레귤러 토퍼 등으로 구성됐다. 기증품은 충주시노인복지관을 중심으로 충주시 내 돌봄이 필요한 어르신들에게 전달돼 쉼과 회복을 돕는 데 활용될 예정이다.

이번 공동 기부는 시몬스의 제안으로 시작됐다. 시몬스는 사회적 책임 활동의 일환으로 김선태에게 기부 협업을 제안했고, 김선태는 수익금 일부를 사회에 환원하겠다는 뜻에 따라 이를 수락했다.

기부식은 지난 9일 충북 충주시노인복지관에서 열렸다. 행사에는 주민혜 N32 사업부 상무와 김선태, 충주시노인복지관 관계자 등이 참석했다.

김선태는 “국내 수면 산업을 선도하며 수면 건강을 책임지고 있는 수면 전문 브랜드 시몬스와 함께 충주시에서 의미 있는 나눔을 실천하게 돼 뜻깊다”며 “이번 기부가 어르신들의 수면환경 개선에 조금이라도 보탬이 되었으면 한다”고 말했다.

주민혜 상무는 “시몬스는 ‘기업의 목적은 세상을 이롭게 해야 한다’는 경영 철학 아래 사회 전반에 걸쳐 ESG 활동을 펼치고 있다”며 “이번 기부는 지자체가 추진하는 어르신 삶의 질 향상에 기여할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

N32는 시몬스의 ESG 경영 철학을 반영해 선보인 브랜드다. 브랜드 문화와 비주얼, 콘셉트 전반에서 시몬스와 차별화한 독립 멀티 브랜드로 운영되고 있다. 최근에는 ‘Sleep N Recovery’를 슬로건으로 내세워 수면을 넘어 일상 전반의 회복과 에너지를 제안하고 있다.

한편 김선태는 이날 오후 6시 자신의 유튜브 채널 ‘김선태’를 통해 N32 모션베드 체험 영상을 공개할 예정이다. 영상 제목은 ‘불면증 김선태, 시몬스 모션베드 N32에서 과연 잠에 들 수 있을까?’다.