HBO ‘해리 포터와 마법사의 돌’ 쿠플 공개 조앤 K. 롤링 총괄 제작…깊어진 마법세계

[헤럴드경제=손미정 기자] TV 시리즈로 돌아오는 ‘해리 포터’가 올 하반기 쿠팡플레이를 통해 국내 팬들을 만난다.

쿠팡플레이는 21일 HBO 오리지널 시리즈 ‘해리 포터와 마법사의 돌’을 올해 하반기 국내 독점 공개한다고 밝혔다.

HBO 시리즈 ‘해리 포터와 마법사의 돌’은 새로운 ‘해리 포터’ 캐스트와 함께 향후 10년에 걸쳐 펼쳐질 대장정의 시작을 알리는 작품이다. 지난 3월 공개된 공식 예고편은 이틀 만에 조회수 2억7000만회를 돌파, HBO 및 HBO Max 예고편 역사상 최고의 흥행 신기록을 경신하며 새 ‘해리포터’ 시리즈에 대한 전세계 팬들의 기대를 입증했다.

도미닉 맥러플린(해리 포터), 아라벨라 스탠턴(헤르미온느 그레인저), 알라스테어 스타우트(론 위즐리)가 ‘주연 3인방’으로 이름을 올린 가운데, 원작자 조앤 K. 롤링이 총괄 프로듀서로 참여했다. 여기에 영화 음악의 거장 한스 짐머가 사운드트랙을 맡았다.

한편 쿠팡플레이는 본편 공개에 앞서 지난 16일 ‘해리 포터’ 제작 현장을 담은 비하인트 다큐멘터리 ‘해리를 찾아서: 카메라 뒤의 마법사들’을 국내 독점 공개하기도 했다. 영화 ‘해리 포터’의 전 시리즈 역시 쿠팡플레이에서 확인할 수 있다.