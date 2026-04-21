진로·진학 통합 커리큘럼 공동 개발 교원 연수·세미나·워크숍도 함께 추진 AI 학습심리정서검사 활용 상담 체계 구축

[헤럴드경제=홍석희 기자] 비상교육은 전국진로진학상담교사협의회와 학생 맞춤형 진로·진학 지원 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약식은 지난 18일 열렸다. 이번 협약은 학교 현장의 진로·진학 교육 수요에 대응하고 교사와 기업 간 협력 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

양측은 비상교육의 에듀테크 역량과 현장 교사들의 상담 노하우를 결합해 공교육 지원 체계를 강화할 계획이다. 협력 분야는 진로·진학 교육 자료 공동 기획 및 개발, 교육 콘텐츠 개발 자문과 감수, 교원 연수 프로그램 공동 기획 및 운영, 최신 진로·진학 교육 동향과 우수 사례 공유를 위한 세미나·워크숍 공동 개최 등이다.

허보욱 비상교육 콘텐츠 컴퍼니 대표는 “이번 협력은 진로·진학 상담 교사들이 실질적으로 활용할 수 있는 교육 콘텐츠를 확대하는 계기가 될 것”이라며 “교육 현장과의 소통을 바탕으로 교사와 학생 지원을 이어가겠다”고 말했다.