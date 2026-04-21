전년 대비 출생아 수 19.97%‘껑충’…서울시 자치구 중 압도적 증가율 1위 합계출산율 0.76명, 서울 3위 기록하며 최근 5년간 최상위권 유지 인구 유입 및 혼인 증가 힘입어…촘촘한 보육 인프라와 맞춤형 지원 정책 주효

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 서울시 자치구 가운데 2025년 출생아 수 증가율 1위를 기록, ‘아이 키우기 좋은 도시’로서의 위상을 공고히 하고 있다.

행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 강동구의 2025년 출생아 수는 전년 대비 19.97% 증가해 서울시 자치구 중 가장 높은 상승률을 나타냈다.

이는 서울시 전체의 인구 구조 변화 속에서도 강동구가 뚜렷한 출산 증가의 흐름을 이어가고 있음을 보여준다.

출생아 수뿐만 아니라 합계출산율 지표에서도 의미 있는 성과가 확인됐다. 강동구의 2025년 잠정 합계출산율은 0.76명으로 서울시 자치구 중 3위를 차지했다. 이는 2024년 4위에서 한 계단 상승한 것으로, 최근 5년간 꾸준히 합계출산율 상위권을 유지하며 그동안 구가 출산 친화적인 환경을 안정적으로 구축해 온 결과로 평가된다.

이 같은 지표 개선은 혼인 증가와 인구 유입 확대가 주요 요인으로 분석된다. 강동구의 2025년 혼인 건수는 2892건으로 전년 대비 약 34% 증가했으며, 최근 인구 50만 명을 돌파하는 등 젊은 층의 유입과 정착이 지속되고 있다.

구는 이러한 흐름이 향후 출생 관련 지표의 안정적인 성장을 견인할 것으로 보고, 당분간 출생아 수의 증가세가 이어질 것으로 예측하고 있다.

구는 이러한 긍정적인 인구 흐름을 지속하기 위해 보다 촘촘한 지원 정책을 추진하고 있다. 임신·출산·양육 정보를 담은 ‘강동 맘편한 세상’ 안내 책자를 통해 정보 접근성을 높이고, 모든 출산 가구에 기저귀와 종량제봉투를 지원하고 있다.

또, 다자녀 특별장려금과 입학축하금으로 경제적 부담을 완화하고, 서울시 자치구 최대 규모의 가사서비스 지원과 함께 ‘강동형 교사 대 아동 비율 개선사업’을 63개소로 대폭 확대하는 등 아이가 있는 가정이 실질적으로 체감할 수 있도록 정책 역량을 집중하고 있다.

이수희 강동구청장은 “출생아 수 증가와 출산율 개선은 아이를 낳고 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 구와 주민 모두의 노력이 만들어낸 성과”라며 “결혼부터 출산, 보육까지 모든 과정에서 부모와 아이가 행복할 수 있는 강동을 만들기 위해 세심한 조력자가 되어 함께하겠다”고 말했다.