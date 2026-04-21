[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대는 교육부가 추진하는 ‘국제협력 선도대학 육성 지원사업(ODA)’ 단계평가에서 1단계에 이어 2단계 평가에서도 ‘우수(A)’ 등급을 획득했다고 20일 밝혔다.

‘국제협력 선도대학 육성 지원사업(ODA)’은 국내 대학의 자원과 교육 역량을 활용해 수원국의 고등교육 경쟁력 강화를 지원하는 사업이다.

대구보건대는 2022년 전문대학 최초로 이 사업에 선정된 이후 안정적인 운영을 이어오고 있다.

대학은 인도네시아 자카르타 보건산업기술대학Ⅱ(Jakarta Health PolytechnicⅡ)을 협력 대학으로 선정해 2021년 업무협약을 체결했다. 인도네시아는 급변하는 치과 디지털 분야에 대한 커리큘럼과 전문 인력이 부족해 교육 협력의 필요성이 컸다.

이에 대구보건대는 2022년부터 추진된 1단계 사업을 통해 현지 디지털 치과기공센터 구축과 교육과정 개발, 인도네시아 보건부 승인 등 제도적 기반을 마련했다.

이어 2단계 사업에서는 전공 교재 개발과 교원 역량 강화 교육, K-덴탈(Dental) 콘텐츠 확산 등을 통해 교육 성과를 구체화하며 사업 완성도를 높였다.

특히 사업 책임자인 김경용 국제교류처장은 2025년도 교육 공적개발원조(ODA) 유공자로 선정돼 교육부 장관 표창을 수상하며 사업 추진 성과를 대외적으로 인정받았다.

김경용 국제교류처장(사회복지학과 교수)은 “연속 우수 평가는 우리 대학의 글로벌 보건의료 교육 역량과 K-덴탈 시스템의 우수성이 현지에서 입증된 결과”라며 “앞으로도 현지 대학이 자립적인 보건의료 인재 양성 체계를 갖출 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

한편 대학은 3단계 사업에 착수해 내년 3월까지 현지 교육 장비를 추가 지원하고 학사학위 과정 개설 및 승인 절차를 추진할 계획이다.