[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]경북 영양군이 국도 31호선 개량사업이 본격화 된다.

21일 영양군과 부산국토관리청 등에 따르면 지난 17일 조달청에 의뢰한 ‘청송 진보~영양 입암 국도건설공사’의 사업 입찰이 최종 개찰을 완료됐다.

이 사업은 국토교통부의 제5차 국도·국지도 5개년 계획에 포함돼 총 1068억원이 전액 국비로 투입된다.

공사 구간은 영양읍 감천리와 입암면 노달리~산해교차로, 청송군 진보면 월전삼거리~방전리 등 총 5.43㎞다. 올해 착공해 2033년 완공이 목표다.

이 일대는 급경사 절개사면과 낙석 위험, 상습 침수 등이 반복되며 사고 우려가 컸던 곳이다. 선형 개량이 완료되면 도로 안전성과 주행 편의가 동시에 개선될 것으로 기대된다.

영양군 관계자는 “이번 국도 31호선 개량사업은 단순한 도로 정비를 넘어 지역 경제에 활력을 불어넣고 교통 소외 지역에 새로운 희망을 심어주는 사업”이라며 “정상적인 사업 추진을 위해 국토관리청과 협조를 끌어내는데 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.