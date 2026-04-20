[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]홍현지 프로가 (주)명성 기프트코의 새 가족이 됐다.

(주)명성 기프트코는 지난 9일 홍 프로와 공식 후원 계약을 체결한데 이어 대구 동구에 위치한 (주)명성 본사에서 업무 협약식을 진행했다고 20일 밝혔다.

이날 행사에는 (주)명성 기프트코 김명용 대표와 홍현지 프로 등 관계자 10여명이 참석했다.

대구를 연고로 활동 중인 홍현지 프로는 2026 KLPGA 시즌에서 안정적인 컨디션을 바탕으로 좋은 성적을 이어가고 있으며 GTOUR에서는 ‘여신’으로 불리며 주목받고 있다.

(주)명성 기프트코 김명용 대표는 홍현지 프로와의 인연은 IM금융그룹이 주최한 프로암에서 시작됐으며 당시 라운딩을 함께하며 홍 프로의 플레이와 심성을 직접 확인했고 이를 바탕으로 메인 스폰서 후원 하기로 결정했다고 설명했다.

홍현지 프로는 “(주)명성 기프트코와 함께하게 돼 기쁘다”며 “좋은 경기력으로 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.

김명용 대표는 “(주)명성 기프트코는 선수 후원을 통해 안정적인 경기 환경을 지원하는 동시에 골프 저변 확대와 스포츠 산업 활성화에도 기여해 나갈 것”이라며 “홍현지 프로와 함께 동반 성장할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

한편 이번 홍현지 프로 후원을 결정한 (주)명성은 32년간 사업을 이어온 생활가전 전문 기업으로, 보조배터리 전문 브랜드 보바(VOVA), 소형 가전 브랜드 쿨린(COOLEAN), 판촉 플랫폼 기프트코(GIFT.CO.KR), 구강용품 플랫폼 클린디(CLEAND), 이·미용기기 브랜드 트리프(TRIF) 등을 운영하고 있다.