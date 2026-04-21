[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 3월 들어 7653건으로 급증하며 토지거래허가제 시행 이후 월별 최대치를 갈아치웠다. 다만 신청가격 상승세는 꺾이며 전월 대비 하락 전환했다.

서울시가 21일 공개한 ‘서울 전역 아파트 토지거래허가 신청 현황’ 자료에 따르면 3월 말 기준 서울 아파트 토허 신규 신청 건수는 7653건으로 전월(4509건) 대비 69.7% 급증했다. 지난해 10월 서울 전역 토지거래허가제 시행 이후 올해 3월 말까지 누적 신청 건수는 2만8535건이며, 이 중 2만4669건(86.5%)이 처리됐다. 서울시는 3월 신청 건수가 제도 시행 이후 월별 기준 최대치로, 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 관련 매물이 집중되면서 허가 신청이 늘어난 것으로 보고 있다.

권역별로는 그간 감소세를 보이던 강남3구와 용산구, 한강벨트 지역의 신청 비중이 3월 들어 다시 확대됐다. 강남3구 및 용산구의 신청 비중은 2월 11.1%에서 3월 16.1%로 높아졌고, 한강벨트 7개구 역시 같은 기간 21.6%에서 22.5%로 상승했다. 반면 강북지역 10개구는 47.5%에서 44.0%로, 강남지역 4개구는 19.8%에서 17.4%로 각각 낮아졌다.

이에 따라 강남3구·한강벨트를 제외한 서울 외곽 자치구 신청 비중은 지난해 10월 53.6%에서 올해 2월 67.3%까지 확대됐다가 3월에는 61.4%로 감소했다. 서울시는 2월 말 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 물건에 대한 토지거래허가 실거주 의무 한시적 유예 발표 이후, 다주택자 매물이 집중된 강남3구와 용산구, 한강벨트 지역의 거래 비중이 다시 늘어난 결과로 해석했다.

3월 토지거래허가 신청 물량 가운데 다주택자 매물 비중도 적지 않았다. 전체 신청 7653건 중 다주택자 매물은 1310건으로 17.1%를 차지했다. 권역별로 보면 한강벨트 7개구의 다주택자 비중이 25.0%로 가장 높았고, 강남3구 및 용산구가 21.6%로 뒤를 이었다.

반면 강북지역 10개구는 13.3%, 강남지역 4개구는 12.4%로 상대적으로 낮았다. 고가 아파트가 밀집한 지역일수록 다주택자의 양도세 부담이 크게 작용한 결과라는 게 서울시의 설명이다.

신청가격은 거래량과 달리 상승 흐름이 꺾였다. 서울 전체 토지거래허가 신청가격은 3월 전월 대비 0.08% 하락했다. 2월 0.60% 상승에서 한 달 만에 하락 전환한 것이다. 권역별로는 강남3구 및 용산구가 2월 -1.61%에서 3월 -1.73%로 낙폭을 키웠고, 한강벨트 7개구도 0.06% 상승에서 -0.59% 하락으로 돌아섰다.

반면 강북지역 10개구는 1.13%에서 0.49%로, 강남지역 4개구는 1.53%에서 0.36%로 각각 상승세를 이어갔지만 오름폭은 둔화했다. 서울시는 실수요 중심의 중저가·외곽 지역은 상승 흐름을 이어가고 있으나, 강남과 한강벨트 등 고가지역은 다주택자 규제 강화에 따른 매도 물량 증가와 급매물 중심 거래로 가격 하락 압력이 지속되고 있다고 분석했다.

자치구별 3월 신청 건수는 노원구가 955건으로 가장 많았다. 이어 송파구 527건, 강서구 475건, 구로구 446건, 성북구 447건, 강동구 396건, 은평구 353건, 강남구 349건, 영등포구 327건, 중랑구 322건 순으로 집계됐다. 강남권과 한강변 고가 지역의 비중이 다시 커졌지만, 여전히 노원·구로·강서·성북 등 외곽 실수요 지역의 신청이 두드러졌다.

서울시는 “중저가·외곽 지역에는 실수요 매수세가 꾸준히 유입되며 상승 흐름이 이어진 반면 강남과 한강벨트 등 고가 지역은 다주택자 규제 강화 이후 매도 물량과 급매가 늘면서 가격 하락 압력이 지속된 것으로 분석된다”고 설명했다.