[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시는 오는 27일부터 고유가 피해지원금 1차 신청·지급을 시작한다.

정부가 최근 고유가 피해지원금 지급을 확정함에 따라 경기도와 군포시도 각각 전체 지원금의 10%를 분담하게 됐다. 이에 따라 군포시는 이번 사업 추진을 위해 약 20억 원 안팎의 재정을 부담한다. 이는 지난해 소비쿠폰 지원 당시보다 늘어난 규모다.

고유가 피해지원금은 지급기준일인 2026년 3월 30일 기준 국내 거주 국민의 70%를 대상으로 지급되며, 군포시는 수도권 기준이 적용된다. 이에 따라 기초생활수급자는 1인당 55만 원, 차상위계층 및 한부모가족은 45만 원, 소득 하위 70%는 10만 원을 지원받게 된다.

1차 신청은 4월 27일부터 5월 8일까지 진행된다. 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족이 대상이다. 2차 신청은 5월 18일부터 7월 3일까지로, 소득 하위 70% 대상자와 1차 기간에 신청하지 못한 대상자가 신청할 수 있다.

신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 신용·체크카드는 카드사 홈페이지와 앱, 콜센터, ARS, 은행 영업점 등을 통해 신청할 수 있고, 지역사랑상품권은 관련 앱이나 홈페이지, 주소지 관할 행정복지센터에서 신청할 수 있다. 선불카드 역시 주소지 관할 행정복지센터에서 신청 가능하다.

시는 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 주민을 위해 ‘찾아가는 신청’도 운영할 계획이다. 시민 누구나 신청 과정에서 소외되지 않도록 현장 중심의 지원 체계를 강화해 보다 촘촘하게 대응한다는 방침이다.

신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 시행 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 1차 신청은 4월 27일 1·6, 28일 2·7, 29일 3·8, 30일 4·9·5·0 순으로 운영되며, 5월 1일부터는 요일제가 해제된다. 2차 신청도 첫 주에는 같은 방식으로 요일제가 적용된다.

지원금은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 원하는 방식으로 받을 수 있으며, 사용기한은 8월 31일까지다. 사용처는 군포시 내 연 매출 30억 원 이하 소상공인 업종과 지역사랑상품권 가맹점 등이며, 대형마트와 백화점, 유흥·사행성 업종, 환금성 업종 등에서는 사용할 수 없다.

하은호 군포시장은 “고유가 피해지원금은 물가 상승과 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들의 생활 부담을 덜고 지역경제에 활력을 더하기 위한 지원”이라며 “시민들이 보다 편리하고 신속하게 신청하고 지원받을 수 있도록 철저히 준비해 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

군포시는 이번 사업이 시민 생활 안정은 물론 침체된 골목상권과 지역경제 회복에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.