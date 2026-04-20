배당총액 전년 대비 15.5% 증가 코스닥은 666곳 3조1000억원 배당

[헤럴드경제=김지윤 기자] 유가증권시장 12월 결산 상장사들이 지난해 결산을 통해 주주들에게 돌려준 현금 배당금이 전년보다 4조7000억원 증가, 역대 최고치를 기록했다.

20일 한국거래소가 유가증권시장 12월 결산 법인의 배당성향 등을 분석한 결과 566개사의 총 배당금은 35조1000억원으로, 전년(30조3000억원) 대비 15.5% 증가한 것으로 나타났다.

12월 결산법인 총 799곳 중 71%가 결산 현금배당을 실시했으며, 이 중에서는 약 81%가 5년 이상 배당을 이어온 것으로 파악됐다.

유가증권시장의 보통주와 우선주 평균 시가배당률은 각각 2.63%, 3.06%로 집계됐다. 이는 주가 상승에 따라 전년 대비 감소했지만, 국고채 수익률(2.43%)은 상회한 수준이다.

최근 5년간 업종별 평균 시가배당률은 금융(3.70%), 전기·가스(3.67%), 건설(3.36%)이 상위권을 차지했다.

배당법인의 배당성향은 39.83%로 전년(34.74%) 대비 5.09%포인트 증가해 최근 5년 내 가장 높은 수준이었다.

거래소는 밸류업 공시를 진행한 12월 결산법인 314개사의 현금배당 공시를 분석한 결과, 이 중 304개사(96.8%)가 배당을 실시했고, 배당금은 총 30조8000억원으로 작년 현금 배당 총액의 87.7%를 차지했다고 밝혔다.

또 고배당 공시를 진행한 결산법인 255개사의 배당금은 22조7000억원으로 현금배당 총액의 64.9%를 기록했다.

코스닥시장 12월 결산법인 중에서는 666곳이 총 3조1000억원의 현금배당을 실시했다.

배당법인 수는 2024년(612곳)보다 8.8% 늘어 역대 최대를 기록했다. 배당금 규모 또한 전년(2조3130억원) 대비 34.8% 늘어 2조원대를 벗어나 3조원대에 진입했다.

5년 연속 결산배당을 실시한 법인은 432곳으로 집계됐다. 이 역시 역대 최대 규모다.

코스닥 배당법인의 평균 배당성향은 37.4%, 평균 시가배당률은 2.637%로 각각 최근 5년 내 최고치를 나타냈다.

특히 작년 평균시가배당률이 상승하고 국고채 수익률은 하락하면서, 평균 시가배당률이 2021년 이후 4년 만에 국고채 수익률을 상회하기도 했다.

배당을 실시한 법인의 지난해 평균 주가 수익률은 26.2%로, 코스닥 지수의 연간 등락률(36.5%)보다 낮았다.

다만 이 중 5년 연속 배당법인의 5년간 주가 상승률은 18.5%로 같은 기간 코스닥지수 등락률(-4.4%)을 초과했다.