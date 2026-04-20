공식환영식 참석 후 간디 추모공원 찾아 모디총리와 정상회담 이어 공동언론 발표도

[헤럴드경제(뉴델리)=서영상 기자] 인도를 국빈 방문중인 이재명 대통령은 20일(현지시간) 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담 일정에 돌입했다.

이 대통령은 앞서 이날 오전 9시쯤 인도 대통령궁 광장에서 진행된 공식환영식에도 참석했다. 이 대통령이 대통령궁에 도착하자 모디 총리는 반갑게 이 대통령을 맞으며 환영식이 시작됐다.

이 대통령과 김혜경 여사는 단상위에서 각국의 애국가를 경청한 뒤 드라우파디 무르무 인도 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리와 의장대 사열을 지켜봤다. 이어 양 정상은 상대방 국가의 참모, 각료들과 인사를 나눴다. 이 과정에서 이 대통령은 시종일관 미소를 지으며 환영식은 진행됐다.

공식환영식을 마친 이 대통령은 곧바로 간디 추모공원을 찾아 헌화 후 묵념하고 비폭력 저항정신으로 인도의 독립운동을 이끈 간디의 숭고한 뜻을 기렸다.

이 대통령은 방명록을 통해 “마하트마 간디님의 평화정신으로 온 세상이 평화로 가득하길 기대하며 함께 노력하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이어 모디 총리와 정상회담을 비롯해 양해각서(MOU) 교환식, 공동 언론발표를 진행한다.

이 대통령은 또 이번 순방을 계기로 인도를 제2의 중국 시장으로 삼겠다는 전략적 접근을 담아 ‘한-인도 비즈니스 포럼’에 참석한다.

한국경제인협회가 준비를 맡아 류진 한경협 회장과 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장 등이 경제사절단으로 동행했다.

포럼은 8년 만에 우리 정상의 인도 국빈방문 계기로 개최된 대규모 경제 행사로, 양국 정부와 기업인 등 600여 명이 참석할 예정이다.

우리 측은 조선, 철강, 전기·전자, 자동차, 소비재 분야의 주요 기업들이, 인도 측에서는 화학, 철강, 바이오, 소재 등 다양한 분야의 기업들이 참석해 양국 간 경제협력 확대 방안을 논의한다.

또 이 대통령은 축사를 통해 한국과 인도의 관계를 높이 평가하면서 양국의 대표 기업인들에게 글로벌 시장 개척을 위한 투자와 협력을 당부할 예정이다.

포럼 세션에서는 첨단제조 및 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야에서 포스코, 현대차, 크래프톤의 발표를 중심으로 양국 간 실질적인 협력 방안이 논의된다. 또 조선, 디지털, 에너지 등 다양한 분야에서 총 20건의 민간 MOU를 체결한다.