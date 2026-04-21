오는 5월6일~8일 미리내집 입주자 모집 잠실르엘·올파포 등 재공급 물량도 포함 올해 첫 미리내집…4자녀 이상 혜택 추가

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울시가 4억원대 가격에 힐스테이트 동작시그니처에 장기 거주할 수 있는 올해 첫 미리내집 입주자 모집을 진행한다고 20일 밝혔다.

서울시는 오는 24일 제7차 아파트형 미리내집(장기전세주택Ⅱ) 입주자 모집을 공고하고 내달 6일부터 8일까지 신청받을 예정이다. 이번 모집은 동작구 상도동과 신대방동, 강북구 미아동 등 신규 및 역세권 중심 단지 위주인 만큼 높은 관심이 예상된다.

신규 단지인 힐스테이트 동작시그니처(동작구 상도동)는 91세대를 모집한다. 도보 10분 내 상도역과 장승배기역 접근이 가능하며 45㎡(이하 전용면적) 경우 전세 가격이 4억6956만원이다.

4호선 미아역 도보 3분 거리인 엘리프 미아역(강북구 미아동)은 49·59·74·84㎡ 등 다양한 유형으로 17세대 공급된다. 84㎡의 전세 가격은 약6억원이다. 16세대 모집하는 보라매역 프리센트는 7호선ㆍ신림선 보라매역 도보 2분 거리로 44㎡의 전세 가격이 3억6426만원이다.

서울시는 올해부터 보증금 분할납부제를 시행하고 다자녀 가구 혜택을 확대해 신혼부부의 입주 부담을 낮추기로 했다. 분할납부제는 입주 시 보증금의 70%만 우선 납부하고 나머지 30%는 퇴거 시까지 유예하는 제도다. 유예분에 대해서는 연2.73%의 저렴한 이자가 적용돼 대출 규제에 따른 자금 부담을 낮출 수 있는 게 특징이다.

예를 들어 전세금액이 4억원일 경우 입주 시 2억8000만원만 우선 납부하고 1억2000만원에 대해서는 연간 약327만원(한 달 약27만원대) 수준의 이자를 부담하면 된다.

여기에 ‘4자녀 이상’ 다자녀 가구 혜택도 추가됐다. 4자녀 가구는 보증금과 매매가 모두 시세 대비 60% 수준, 5자녀 이상 가구는 50%까지 적용된다. 기존엔 3자녀 이상인 경우 매매가에 한해 80% 혜택이 부여됐다.

서울시 관계자는 “올해는 이번 아파트형 공급에 이어 보증금지원형, 일반주택형 등 다양한 유형을 순차적으로 공급해 연간 총 4000호를 공급할 계획”이라고 말했다.