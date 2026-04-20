“인천공항 심사대 운영 효율화 등 근본 대책 마련”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 20일 장애인 의무고용제도와 관련해 “고질적 반복·미이행 사업장에 대한 부담금 가중 및 미이행 비율에 따른 단계적 상향 등 실효성 있는 방안을 신속히 실행하라”고 지시했다.

전은수 청와대 대변인은 이날 비서실장 주재 수석보좌관 회의 서면 브리핑에서 “강 실장은 이날 제46회 장애인의 날을 맞아 장애인 의무고용제도의 실효성 제고를 지시하는 한편, 인천공항 출입국장의 혼잡도 개선을 위한 근본적인 대책 마련을 주문했다”면서 이같이 전했다.

먼저 강 실장은 “장애인의 기본권 보장을 위해 법으로 정한 최소한의 약속인 ‘장애인 의무고용제도’가 현장에서 제대로 작동하고 있는지 점검할 필요가 있다”고 강조했다.

전 대변인은 “현재 법정 의무고용률은 공공부문 3.8%, 민간부문 3.1% 로 미이행할 경우 고용부담금을 부과하고 있다”면서 “고용노동부는 매년 ‘장애인 고용이 현저히 저조하면서도 고용개선 노력을 하지 않은 사업체’ 명단을 별도로 공표하고 있는데, 작년 12월에는 319개 업체의 명단이 공표됐다”고 설명했다. 특히 전 대변인은 “319개중 158개는 3년 연속, 113개는 5년 연속으로 명단에 포함되고 있고, 10년 연속으로 공표되고 있는 업체도 51개에 이르는 등 반복·미이행하는 업체가 많은 것으로 드러났다”고 했다.

강 실장은 기업들이 채용 대신 부담금 납부를 선택하는 현 상황을 지적하고 “고질적 반복·미이행 사업장에 대한 부담금 가중 및 미이행 비율에 따른 단계적 상향 등 실효성 있는 방안을 신속히 실행하라”고 고용노동부에 지시했다.

이어 강 실장은 갈수록 심화되는 인천공항 출입국 심사장의 혼잡 문제도 꼬집었다.

특히 강 실장은 “피크 시간대 입국 대기 시간이 90분을 초과하는 등 내·외국인의 불편이 가중되고 있다”고 우려했다. 지난해 대비 이용객이 가파르게 증가하고, 특히 제2터미널의 이용자 수가 45% 이상 급증하며 병목현상이 반복되고 있어서다.

강 실장은 ‘입국장의 모습은 그 나라의 첫인상’이라는 이재명 대통령의 강조 사항을 재차 언급하고 “출입국 심사장 혼잡은 국가 이미지와 직결되는 사안”이라고 강조했다.

이에 강 실장은 법무부와 인천공항공사에 “출입국심사관 증원, 심사대 운영 효율화, 구조변경 등 근본적 대책을 마련해 보고하라”면서 “피크 시간대 분산 및 사전 안내 강화 등 현장에서 즉시 체감할 수 있는 조치들을 병행해 달라”고 당부했다.