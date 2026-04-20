주민 100여 명 참석 속 협동조합 기반 수익 공유 모델 제시

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 재생에너지를 활용한 마을 소득 창출과 에너지 자립을 위해 ‘햇빛소득마을 사업’을 본격 확대하는 가운데 주민 설명회에 100여 명이 참여하며 사업에 대한 높은 관심과 참여 분위기가 확산하고 있다.

20일 나주시에 따르면 최근 시청 대회의실에서 사업설명회를 열고 주민 참여형 태양광 발전사업의 추진 방향과 참여 방안을 공유했다.

지난 17일 열린 설명회에는 읍면 직원과 마을 이장, 주민 등 100여 명이 참석했으며 질의응답을 통해 사업 구조와 참여 절차에 대한 이해도를 높였다.

이날 설명회에서는 사업 구조와 참여 요건, 신청 절차, 지원 내용, 수익 배분 방식 등을 중점적으로 안내하고 성공 사례를 통해 태양광 발전 수익이 주민 소득과 공동체 복지로 이어지는 모델을 제시했다.

‘햇빛소득마을’은 마을공동체가 협동조합을 구성해 태양광 발전시설을 설치 및 운영하고 발전 수익을 주민과 공유하는 사업으로 에너지 자립과 탄소중립 실현, 공동체 활성화를 동시에 추진하는 것이 특징이다.

설명회 이후 일부 마을에서는 참여를 위한 자체 논의가 이어지는 등 현장 참여 분위기도 점차 확산하고 있다.

나주시는 향후 정부 공모 일정에 맞춰 사업 신청을 추진하고 참여 희망 마을을 대상으로 교육과 컨설팅 지원을 확대해 나갈 계획이다.

강동렬 미래전략산업국장은 “햇빛소득마을은 주민이 주체가 되어 지속 가능한 소득 구조를 만들어가는 정책사업”이라며 “설명회를 통해 확인된 높은 관심을 바탕으로 행정적 지원과 컨설팅을 강화해 사업 추진을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.