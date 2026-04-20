9월 17~18일, 미래 신기술 분야 인재 교루의 장 마련 호세 무뇨스 사장 등 최고 경영진 기조연설 현대차·보스턴다이나믹스 등 9개사 글로벌 기술 인재 첫 통합 채용 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹이 오는 9월 미국 실리콘밸리에서 핵심 경영층이 한자리에 모여 미래 신기술 분야 우수 인재를 초대하는 교류의 장 ‘HMG 테크 탤런트 포럼’을 처음 개최한다고 20일 밝혔다.

참여사는 현대자동차, 현대차 미국법인, 기아, 기아 미국법인, 현대차그룹 미국기술연구소(HATCI), 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA), 보스턴다이나믹스, 모셔널, 포티투닷(42dot) 등 주요 9개 회사이며, 이 회사들은 이번 포럼과 연계된 그룹 최초의 통합 채용 프로그램 ‘HMG 글로벌 테크 탤런트 채용’도 실시한다.

HMG 테크 탤런트 포럼은 오는 9월 17~18일(현지시간) 글로벌 기술 혁신의 요람인 미국 실리콘밸리에 위치한 산 호세 맥에너리 컨벤션 센터에서 개최되는 컨퍼런스형 행사다.

현대차 호세 무뇨스 대표이사(사장), 현대차·기아 박민우 AVP본부장(사장), 만프레드 하러 R&D본부장(사장), 현대차그룹 김혜인 인사실장(부사장) 등 핵심 경영층이 포럼 기조연설 무대에 올라 우수 인재들과 직접 소통할 예정이다.

또한 포럼은 현대차그룹의 핵심 실무 기술 리더들과 소통할 수 있는 자리, 현대차그룹의 기술 성과와 비전을 확인할 수 있는 전시 등 풍부한 콘텐츠로 준비될 예정이다. 포럼에 관심 있는 글로벌 인재는 오는 6월 30일까지 공식 홈페이지에서 참가 신청할 수 있다.

김혜인 현대차그룹 인사실장(부사장)은 “현대차그룹은 글로벌 모빌리티 리더로 도약하는 과정에서 미래 기술을 이끌어 나갈 글로벌 기술 인재 확보에 집중하고 있다”라며 “HMG 테크 탤런트 포럼은 우수 인재를 발굴하고 기술적 협업을 촉진하는 의미있는 기회가 될 것이다”라고 말했다.

포럼과 연계해 현대차그룹 주요 9개 회사가 시행하는 ‘HMG 글로벌 테크 탤런트 채용’은 이날부터 5월 22일까지 동일한 공식 홈페이지를 통해 입사 지원서를 접수한다.

채용 모집 분야는 ▷인공지능(A)I ▷로보틱스 ▷자율주행 ▷스마트제조 ▷SW/IT ▷배터리 ▷수소·에너지 등 7개다. 지원 대상은 해외 대학에서 이공계 전공을 이수한 졸업자 또는 졸업 예정자이며, 신입과 경력을 구분하지 않고 역량과 전문성을 중심으로 선발할 예정이다.

채용은 ▷지원서 접수(4월 20일~5월 22일) ▷서류 심사(~6월 중순) ▷면접(~7월 말) ▷최종 면접(9월) 순으로 진행되며, 최종 면접 대상자는 오는 9월 17~18일 미국 실리콘밸리에서 개최되는 HMG 테크 탤런트 포럼에 초청돼 현장에서 최종 면접을 치르게 된다.

박민우 현대차·기아 AVP본부장(사장)은 이번 포럼 개최와 통합 채용과 관련해 “AI와 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티 경쟁은 단순한 기술 개발만으로 승패가 결정되지 않는다”라며 “기술을 연구하는 사람들이 서로 얼마나 깊이 연결되어 있는지, 그리고 공유하는 비전이 얼마나 명확한지가 경쟁력을 좌우한다”고 강조했다.