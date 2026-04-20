[헤럴드경제=장윤우 기자] 마약류 약물을 비의료 목적으로 써본 적 있다는 중·고등학생 비율이 흡연 경험률보다 높다는 조사 결과가 나왔다.

20일 한국청소년정책연구원이 발표한 ‘청소년 유해약물 사용 실태 및 정책방안 연구’에 따르면, 전국 중·고등학생 3384명을 대상으로 지난해 8~9월 설문을 실시한 결과 응답자의 5.2%가 ADHD 치료제·식욕억제제·수면제·항불안제 등 7종의 의료용 마약류를 치료 목적 외로 사용해 본 경험이 있다고 답했다.

평생 한 번이라도 담배를 피운 청소년 비율(4.2%)을 1%포인트(p) 웃도는 수치다.

최근 6개월 내 비의료 목적으로 마약류를 사용한 청소년 중 가장 많이 손댄 약물은 ADHD 치료제(24.4%)였다. 식욕억제제(20.0%), 수면제(13.3%), 신경안정제·항불안제(13.3%)가 뒤를 이었다. ADHD 치료제를 오남용한 청소년 가운데 23.1%는 한 달 평균 20회 이상 복용했다고 응답했다.

처방 목적과 무관하게 ‘공부 잘하게 하는 약’이나 ‘다이어트 보조제’로 왜곡 사용되고 있다는 방증이다.

약물을 치료가 아닌 다른 목적으로 사용한 이유로는 ‘우울감·불안 등 심리적 고통을 덜기 위해’가 31.1%로 가장 많았다. ‘집중력 향상이나 공부·업무 능률을 높이기 위해’(24.4%), ‘외모를 개선하거나 체중을 조절하기 위해’(20.0%)가 그 뒤를 이었다.

연구진은 “청소년의 약물 사용이 쾌락을 위한 일탈이라기보다, 성과 중심의 경쟁 환경과 외모지상주의 가치관이 반영된 행동 양상”이라고 분석했다.

약물 구입 경로로는 ‘약국 또는 병원’이 57.8%로 압도적이었다. 증상을 과장해 처방받거나 가족·친척 간 약물 공유가 주된 방식으로 드러났다. 처음 약물 정보를 접한 경로는 텔레그램 외 소셜미디어(11.1%), 텔레그램(6.7%), 유튜브·블로그 등 온라인 콘텐츠(4.4%) 순이었다.

약물 사용 시작 연령은 낮아지는 추세다. 비의료 목적으로 의약품을 처음 접한 시기가 초등학교부터 중학교 1학년 사이라는 응답이 51.4%로 절반을 넘었다.

마약류 외 고카페인 음료 의존도도 심각한 수준이다. 응답자의 61.2%가 한 달에 1회 이상 고카페인 음료를 마신다고 답했고, 10.8%는 한 달에 10회 이상 마시는 사실상 카페인 중독 범위에 해당했다. 청소년이 카페인을 섭취하는 주된 이유는 ‘시험공부나 과제’(57.8%)였다. 고등학교 2학년과 3학년의 경우 각각 16.4%와 15.1%가 “카페인이 없으면 하루가 힘들다”고 답했다.

연구진은 “청소년들의 유해약물 관련 문제는 쉬운 접근성, 예방교육의 낮은 실효성, 청소년기 특수한 사용 동기 등이 결합하여 발생하고 있었다”며 “유해약물 공급망을 효과적으로 차단하고, 판매 경로 관련 규제를 강화하는 정책이 필요하다”고 밝혔다.