건강검진·문화 바우처 도입 검토 K-패스 형평성 개선·지방분권 개헌 촉구

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 부양 부담과 경제적 책임이 집중된 4050 세대를 복지 정책의 주류로 편입하고 맞춤형 지원 제도 마련에 착수한다.

박완수 도지사는 20일 도청 실국본부장회의에서 “가족 부양과 조세 부담이 큰 4050 세대가 정작 복지 정책에서는 소외되어 있다”며 “도민이 체감할 수 있는 사각지대 해소를 위해 행정 역량을 집중하라”고 지시했다.

박 지사는 사회 조사 통계를 인용해 4050 세대의 절반 이상이 건강 문제와 돌봄 부담을 겪고 있다고 강조했다. 이에 따라 경남도는 ▷4050 맞춤형 건강검진 지원 ▷문화생활 복지 바우처 도입 등을 긴급 검토하기로 했다. 이는 도민연금과 함께 ‘경남형 세대 복지’를 완성하는 핵심 사업이 될 것으로 보인다.

민생 현안과 관련한 제도 개선도 밝혔다. 박 지사는 정부가 추진 중인 ‘K-패스’와 관련해 “일부 구간에서 청년 요금이 청소년보다 낮아지는 요금 역전 현상이 발생할 수 있다”며 중앙정부에 형평성 문제 해결을 건의하고 도 차원의 보완 대책 마련을 주문했다.

박 지사는 이어 “39년 만의 개헌안에 지방분권이 누락된 것은 시대적 과제에 역행하는 것”이라며 지방시대의 가치가 개헌안에 반영되도록 강력히 요구할 것을 지시했다.

이날 회의에서는 대외 여건 변화에 따른 경제 대책도 논의됐다. 경남도는 중동 정세 불안으로 인한 농자재 및 의료용 소모품 가격 상승과 관련해 사재기 등 시장 교란 행위를 차단하고 실질적인 현장 지원 방안을 수립할 방침이다.