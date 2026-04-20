5월 5일, 광진미래기술체험관에서 온 가족 참여형 체험의 날 운영 4월 21일부터 광진미래기술체험관 누리집 사전 예약 및 당일 현장 접수 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진미래기술체험관은 오는 5월 5일 어린이날을 맞아 가족과 함께 즐길 수 있는 ‘광진미래기술 체험데이’를 개최한다.

광진미래기술체험관은 지난해 12월 23일에 개관한 첨단 미래기술 기반의 교육·체험시설로 서울시 자치구 최대 규모다. 1585㎡ 규모로 조성된 체험관에는 ▷전시체험존 ▷교육체험존 ▷아카데미존 ▷에이아이(AI) 플레이그라운드 등이 갖춰져 있다.

‘광진미래기술 체험데이’는 5월 5일 오전 10시 30분부터 오후 5시까지 진행되며, 인공지능(AI), 드론, 가상현실(VR) 등 미래 핵심 기술을 직접 체험할 수 있는 참여형 프로그램으로 구성되며, 이를 통해 어린이들이 미래 기술에 대한 꿈과 상상력을 펼칠 수 있도록 할 예정이다.

이날 행사에는 어린이를 위한 다양한 프로그램이 마련되어 있다. ‘5개의 보물을 찾아라!’를 주제로 한 스탬프 투어에서는 참가자들이 ▷상시체험존 ▷전시체험존 ▷드론·아카데미존 ▷에이아이(AI) 플레이그라운드 ▷교육체험존 등 5개 구역을 순회하며 다양한 체험을 즐길 수 있으며, 각 구역에서 받은 스탬프를 모아 소정의 기념품도 받을 수 있다.

체험 스탬프 투어는 사전 예약과 현장 등록으로 참여할 수 있으며, 사전 예약은 4월 21일부터 5월 3일까지 광진미래기술체험관 누리집에서 신청할 수 있다.

이와 함께 체험관 로비에서는 누구나 예약 없이 참여할 수 있는 상시체험 프로그램도 제공된다. 참가자들은 ‘2050년 광진의 미래’ 메시지 작성, 미래기술 테마 페이스 페인팅, 미니로봇 댄스 퍼포먼스 등 다양한 즐길거리를 체험할 수 있다. 또한, 인공지능 캐릭터 제작, 키링 만들기, 가상현실·증강현실 기반 팝업 체험, 머지큐브(MR) 체험 등 첨단기술을 활용한 참여형 프로그램도 운영된다.

광진미래기술체험관 관계자는 “어린이들이 놀이를 통해 자연스럽게 미래기술을 접하고 상상력을 키울 수 있도록 특별한 체험 프로그램을 기획했다”며 “가정의 달을 맞아 가족과 함께 뜻깊은 시간을 보내시길 바란다”고 전했다.

자세한 행사 내용 및 참여 방법은 광진미래기술체험관 누리집이나 전화를 통해 확인할 수 있다.