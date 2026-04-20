차량용 반도체 세계 1위 기업 업계 최초 RISC-V 개발 차량용 MCU 제품군 공개 오릭스 시리즈 추가…2027년 시장에 내놓을 계획 퀄컴 등과 합작사로 상용화 앞장 엔비디아도 RISC-V에 ‘쿠다’ 구현 위해 투자 토마스 뵘 부사장 “오르막길이라도 가야하는 길”

[헤럴드경제=박지영 기자] 세계 1위 차량용 반도체 기업인 인피니언 테크놀로지스가 수년 내 RISC-V(리스크 파이브) 기반 새로운 차량용 마이크로컨트롤러(MCU) 제품군을 출시할 계획이라고 밝혔다.

인피니언은 20일 오전 서울 송파구 롯데호텔월드에서 기자간담회를 개최하고 업계 최초로 RISC-V 기반의 새로운 차량용 MCU 제품군을 공개했다. MCU는 차량의 각종 기능을 제어하는 ‘두뇌’ 역할을 하는 시스템 반도체다.

RISC-V를 적용한 MCU는 인피니언의 주력 라인업인 ‘오릭스(AURIX)’ 시리즈에 추가된다. 인피니언은 엔트리급부터 초고성능 모델까지 광범위한 라인업을 구축해 2027년 시장에 본격 출시할 계획이다.

RISC-V는 누구나 무료로 사용할 수 있는 오픈소스 반도체 설계 표준이다. 기존 암(Arm) 중심의 제한된 설계방식에서 벗어나, 필요한 기능만 골라 만드는 맞춤형 칩을 도입하겠다는 구상이다.

RISC-V는 모바일, AI 분야에서는 이미 상용화 단계에 진입했지만, 자동차 분야에서는 초기 도입 단계에 머물러 있다. 인피니언은 퀄컴과 보쉬, ST마이크로 등과 합작사 퀀타우리스(Quintauris)를 설립, RISC-V 기반 제품 상용화를 가속화하고 있다. 엔비디아 또한 자사의 인공지능 기술인 쿠다(CUDA)를 RISC-V에서 지원하기 위해 4억달러(약 5902억원) 상당을 투자하겠다고 발표했다.

최재홍 인피니언 자동차 반도체 사업부 부사장은 “SDV(소프트웨어 정의 차량) 시대에는 실시간 성능과 안전하고 보안이 강화된 컴퓨팅, 유연성, 확장성, 소프트웨어 이식성이 그 어느 때보다 중요하다”고 강조했다.

인피니언의 RISC-V 생태계에서 핵심 요소 중 하나는 가상 프로토타입(Virtual Prototype)이다. 파트너사는 실제 MCU 하드웨어가 출시되기 전부터 가상 프로토타입을 활용해 인피니언 RISC-V 아키텍처를 위한 소프트웨어와 툴 개발을 시작할 수 있다.

토마스 뵘 인피니언 오토모티브 마이크로컨트롤러 사업부문 수석 부사장은 “RISC-V 기반 MCU는 시장의 복잡한 요구사항을 충족하고 동시에 2~3년 주기로 빨라진 시장 출시 기간을 단축할 것”이라며 “이미 RISC-V를 기반으로 개발하는 고객사도 있다. 현실이 된 것”이라고 설명했다.

그러면서 “2000년대 (인피니언의) 트라이코어 기술을 도입할 때도 쉬운 길은 아니었다. 하지만 이 기술력으로 시장 1위에 당도했다”며 “RISC-V도 장기적으로 봤을 때 쉬운 길은 아니지만 오르막길이라 하더라도 가야 하는 길이라고 본다”고 설명했다.

시장조사업체 테크인사이트에 따르면 2026년 4월 기준 인피니언은 차량용 반도체 공급업체 시장 점유율 36%를 차지하며 차량용 MCU 분야 1위를 기록했다. 인피니언이 RISC-V 도입에 힘을 주면서 차량용 반도체에 RISC-V 도입이 늘어날 것으로 예상된다.