기술적 진화…황사·미세먼지·꽃가루에 눅눅함까지 정리

초여름인 듯 하다가도 냉랭한 제철 날씨로 되돌아가는 패턴이 반복되고 있다. 미세먼지·황사·꽃가루가 기승을 부리는 가운데 이른 더위가 불쑥 나타났다 사라지곤 한다. 기상청은 4, 5월 이런 날씨가 이어지다 6월부터는 더위에 습기까지 더해진 이른 여름을 예상하고 있다.

변덕이 심해진 기후 탓에 공기청정기의 기술적 진보도 요구된다. 청정과 제습 기능이 결합된 복합가전화의 요청이다.

코웨이는 이런 요구에 맞춰 ‘노블 제습공기청정기’를 최근 선보였다. 이는 제습과 청정 2가지 기능을 하나의 기기에 담아낸 제품이다.

프리필터·에어매칭필터·멀티큐브 탈취강화필터·에어클린 V케어필터로 구성된 4단계 필터가 특징이다. 0.01μm 크기의 극초미세먼지를 99.999% 걸러내며 부유세균, 곰팡이, 바이러스까지 관리해준다고 한다. 탈취강화필터는 일상 속 냄새를 97% 저감하며, 반려동물 가구용 펫필터 장착 시 배변냄새의 원인인 황화수소를 99% 제거해 쾌적한 주거환경을 조성해준다고 덧붙였다.

여름철 다습한 환경에서는 강력한 제습이란 고객경험을 선사한다. 고효율 인버터컴프레서를 탑재해 하루 제습략이 최대 21ℓ에 이른다. 제습된 공기를 공간 전체로 강하게 내뿜어 다습한 장마철에도 빠르게 적정 습도에 도달케 한다. 상황에 맞춰 공기방향을 조절하는 ‘에어팝업 모션’을 활용해 전면으로 바람을 집중시키면 여름철 의류건조에도 효과적이라고 코웨이 측은 설명했다.

위생관리 편의성도 한층 높였다고도 한다. 제습 작동 후 청정바람으로 기기 내부를 자동 건조하고, 매일 2회 팬 전체를 자외선 살균해 오염을 최소화한다고. 5.5ℓ 대용량 물통은 만수 시 선반이 자동으로 열려 비움시점을 알려준다고 했다.

에너지소비효율 1등급을 달성해 불필요한 전력 소모를 줄였으며, 저소음 모드 가동 시 소음을 32.3dB 수준으로 낮춘다. 외관은 건축물에서 영감을 얻은 타워형 디자인으로 고급스러움을 더했다고 회사 측은 주장했다.

코웨이 관계자는 “강력한 제습 및 청정 기술을 하나로 결합해 계절별 실내공기질 고민을 덜어준다. 고객의 다양한 니즈에 맞춘 맞춤형 제품을 지속 선보일 계획”이라고 했다.