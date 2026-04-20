UAE에 한국 엔터테인먼트 기업 최초로 현지 법인을 설립한 갤럭시코퍼레이션이 UAE 국가미디어청(National Media Authority, 이하 NMA)과의 협력을 공식화하고 UAE를 거점으로 중동 사업 확대에 나섰다.

조성해 갤럭시코퍼레이션 중동법인 대표는 지난 16일 셰이크 압둘라 빈 모하메드 빈 부티 알 하메드 NMA 의장과 만나 협력 방향을 논의했다. 이어 같은 날 두바이 NMA 청사에서 자말 모하메드 알 카비 사무총장과 현지 언론이 참석한 기자간담회를 열고, 중동 법인 설립과 향후 협력 계획을 발표했다.

양측은 이번 협력을 계기로 문화와 기술을 아우르는 협력을 본격화하기로 했다. 특히 NMA가 주관하는 세계 최대 규모의 글로벌 미디어·콘텐츠·엔터테인먼트 행사인 ‘브릿지 서밋(BRIDGE Summit)’을 시작으로, UAE의 글로벌 엔터테크 허브 구상과 관련한 협력을 이어갈 계획이다.

조성해 중동법인 대표는 기자간담회에서 “UAE의 리더십은 이미 다음 비전을 향하고 있다”며 “그에 대한 깊은 신뢰를 바탕으로, K-콘텐츠와의 시너지를 통해 UAE가 글로벌 엔터테크 허브로 한 단계 더 도약할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

갤럭시코퍼레이션은 향후 로봇을 활용한 K-팝 퍼포먼스, AI 기반 팬 경험 등 콘텐츠와 기술이 결합된 엔터테크 사례를 UAE에서 선보일 계획이다.

이에 대해 셰이크 압둘라 빈 모하메드 빈 부티 알 하메드 NMA 의장은 “갤럭시코퍼레이션의 UAE 사무소 설립 결정은 우리 생태계에 대한 신뢰를 보여주는 것”이라며 “혁신, 인재, 책임 있는 미디어 발전이 결합하는 허브로서 UAE의 입지를 더욱 강화하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

자말 모하메드 알 카비 NMA 사무총장도 “UAE와 대한민국은 깊은 신뢰와 협력을 바탕으로 관계를 발전시켜 왔다”며 “이번 일을 계기로 더 많은 한국 기업들이 UAE에 진출하길 기대하며, 이를 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

최근 중동 정세 속에서도 법인을 설립하고 현지 최상위 미디어 기관과 협력을 공식화한 것은 상징적이다. 기존 한-UAE 협력이 국방·에너지·건설 중심이었다면, 이번 협력은 K-컬처와 K-테크를 아우르는 문화·기술 분야로 확장되고 있다는 점에서 의미가 있다.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 “갤럭시코퍼레이션을 시작으로 한국의 우수한 콘텐츠와 기술이 UAE와 만나 강한 시너지를 만들어낼 것”이라며 “더 많은 한국 문화·기술 기업들이 UAE의 파트너이자 친구로 함께하게 되기를 기대한다”고 밝혔다.