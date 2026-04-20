[헤럴드경제=이원율 기자]프로야구 삼성 라이온즈의 원태인이 경기 중 격한 모습을 보여 논란이 따라붙었다.

당시 상황은 이랬다.

원태인은 19일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 LG트윈스와 홈 경기 0-3으로 밀린 4회초 1사 2,3루에서 이영빈을 2루 땅볼로 유도했다.

삼성 2루수 류지혁은 1루로 던져 타자 주자 이영빈을 잡았다.

그 사이 3루 주자 천성호가 홈을 훔치는 데 성공했다.

원태인은 이후 마운드로 걸어가는 중 류지혁을 향해 인상을 쓰며 불만을 표하는 듯한 모습이 잡혔다. 중계방송 화면 속 류지혁 또한 표정이 굳어 있는 듯보였다.

이 장면이 중계방송을 통해 전파를 탄 후, 일부 팬은 원태인이 선배 류지혁의 송구 선택에 불만을 품고 선을 넘은 행동을 한 게 아니냐는 비판을 제기했다.

삼성은 해당 경기에서 0-5로 패배했다. 현재 승률은 0.706으로 선두를 유지하고 있지만, 2위 kt wiz와 승차가 없다. 3위 LG와는 0.5경기 차다.

삼성 구단 공식 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램 계정 등에도 원태인의 행동을 지적하는 댓글이 여럿 달렸다.

“팀보다 위대한 선수는 없다”, “예의없는 행동은 아닌 것 같다”, “개인 감정을 공적 경기에서 함부로 표출하는 건 아니다”라는 식이었다.

논란이 이어지자 팀 동료인 강민호가 등판하기도 했다.

강민호는 인스타그램에서 “현재 상황에 대해 다소 오해가 있는 것 같아 바로잡고자 글을 남긴다”며 “경기에서 태인이가 보인 행동은 LG 3루 베이스 코치님의 모션이 커서 집중이 잘 되지 않는 부분을 지혁이에게 하소연하는 과정에서 나온 모습”이라고 해명했다.

강민호는 “저희 삼성 라이온즈에는 버릇없는 후배는 단 한 명도 없다. 팀의 고참으로서 오해가 더 커지지 않도록 정확히 말씀드리고 싶었다”며 “부디 이번 상황을 오해 없이 바라봐 주시길 부탁드린다”고 했다.