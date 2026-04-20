화석연료 대비 고효율·저탄소 정부, 144억원 전기전환 지원

삼성전자가 정부의 난방 전기화 보급사업에 맞춰 공기열 히트펌프 기반 ‘EHS(Eco Heating System) 히트펌프 보일러’(사진)를 국내 시장에 출시한다고 20일 밝혔다. 화석연료 보일러와 비교해 에너지 효율은 높고 탄소 배출량은 더 적다.

최근 정부는 2035년까지 온실가스 518만톤 감축을 목표로 히트펌프 제품 350만대 보급 계획을 발표했다. 올해에만 144억원 규모 예산을 투입해 설치비의 최대 70%를 보조금으로 지원할 예정이다. EHS 히트펌프 보일러 출시를 계기로 전기화 전환에 힘이 실릴지 주목된다.

삼성전자가 국내 출시한 가정용 EHS 히트펌프 보일러는 고효율 냉매 압축 기술과 결빙 방지 기술을 갖췄다. 영하 15도에서도 최대 70도의 고온수를 공급할 수 있다.

실외기 내부에 전기 히터와 동파 방지 밸브를 탑재해 열교환기 동파와 배관 결빙을 방지한다. 이를 통해 영하 25도의 혹한 환경에서도 출수 온도가 급격히 감소하는 것을 방지하고 동파로 인한 기기 고장을 예방할 수 있다.

신제품에는 대용량 열교환기가 탑재돼 에너지 효율이 높다. 냉난방 성능 효율을 나타내는 계절성능계수(SCOP)는 바닥 난방에 주로 사용되는 35℃ 출수 조건에서 4.9를 기록해 소비 전력 대비 약 5배에 가까운 난방 에너지를 생산할 수 있다. 이정완 기자