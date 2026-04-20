11번홀 이글, 12·17홀 보기로 까먹어 3R도 14~17번홀 연속보기 ‘뒷심부족‘

[헤럴드경제=조용직 기자] 김세영이 2타 앞선 선두로 마지막 라운드를 치른 LPGA투어 JM 이글 로스앤젤레스 챔피언십(총상금 375만 달러)에서 통한의 연장패를 당했다.

김세영은 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 엘카바예로CC(파72·6679야드)에서 열린 이 대회 마지막 날 4라운드에서 연장 승부 끝에 해나 그린(호주)에게 패해 임진희와 함께 공동 2위에 올랐다.

이날 김세영은 이글 1개, 버디 3개, 보기 3개를 합해 2언더파 70타를 쳤고, 최종 합계 17언더파 271타로 그린, 임진희와 공동 선두로 경기를 마쳤다.

승부는 18번 홀(파4)에서 펼쳐진 연장에서 갈렸다. 김세영과 임진희와 나란히 파를 기록했지만, 그린이 버디 퍼트에 성공하며 2023년과 2024년에 이어 이 대회에서만 세 번째 우승을 차지했다.

3라운드까지 15언더파로 공동 2위 그룹에 두 타 앞선 단독 선두였던 김세영에게는 아쉬움이 크게 남는 경기였다. 치열한 선두 싸움을 펼치던 김세영은 11번 홀(파5)에서 이글을 낚으며 2위권과 격차를 벌렸다. 김세영의 세 번째 칩 샷은 홀 10ｍ 밖에 멈추는 듯했으나 경사를 타고 데굴데굴 굴러 홀 안에 들어갔다. 그는 기쁨을 감추지 못하고 환호했다.

그러나 이후 흐름이 흔들렸다. 12번 홀(파4)에서 보기를 기록한 김세영은 15번 홀(파3)에서 버디를 잡으며 만회했으나 17번 홀(파3)에서 티샷이 벙커 안으로 들어가는 불운 속에 보기를 기록했다.

반면 그린은 13번 홀(파4)부터 16번 홀(파5)까지 4개 연속 버디 행진을 펼치며 김세영을 따라잡았다.

임진희는 17언더파로 경기를 먼저 마쳤고, 김세영과 그린은 마지막 18번 홀에서 나란히 파를 기록하면서 세 선수의 연장전이 성사됐다.

김세영과 임진희는 18번 홀 연장에서 모두 파에 그쳤지만, 그린은 공격적으로 코스 공략에 나선 뒤 긴 거리의 버디 퍼트를 성공시키며 우승을 확정했다. 대회 우승 상금은 71만2천500달러(약 10억5000만원)다.

김세영은 3라운드에서도 2위권을 큰 격차로 앞서다가 막판 4연속 보기를 범하며 추격을 허용했는데, 이날도 뒷심 문제로 아쉬움을 남겼다.

지난해 10월 BMW 레이디스 챔피언십 이후 약 6개월 만의 우승 도전은 다음 기회로 미뤄졌다.

윤이나는 최종 합계 16언더파 272타로 단독 4위에 올랐다. 지난 시즌 LPGA 투어에 입성한 윤이나가 ‘톱5’에 오른 것은 이번이 처음이다. 종전 최고 성적은 지난 달 포드 챔피언십에서 기록한 공동 6위였다. 유해란은 이날 6타를 줄이면서 14언더파 274타로 공동 5위에 올랐다.