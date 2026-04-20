4월 20일~6월 말까지 집중 지원 공무원·공공기관·민간 참여 확대

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 본격적인 영농철을 맞아 농촌 인력난 해소를 위해 ‘2026년 봄철 농촌일손돕기’를 추진한다고 20일 밝혔다.

도는 이날부터 6월 30일까지를 집중 지원 기간으로 설정하고, 도내 전역에서 일손 돕기 운동을 전개한다. 양파·마늘 수확과 과수 적과 등 노동력이 집중되는 4~6월 수요에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

현재 경남 농가의 인력 수급은 한계치에 다다랐다. 도에 따르면 연간 농작업 인력 수요 240만 명 중 외부 지원이 필요한 인원은 105만 명이다. 특히 4~6월 사이 전체 지원 수요의 90%에 육박하는 95만 명이 집중돼 일손 부족 심화가 우려된다.

도는 시·군 및 농협과 협력해 ‘농촌일손돕기 추진센터’를 설치하고, 농가와 자원봉사자를 잇는 맞춤형 매칭에 나선다. 지원 우선순위는 재해 피해 농가와 고령·여성·독거 농가 등 취약계층이다. 공공기관 임직원은 물론 군부대와 기업체 등 민간 참여를 유도하고, 대학생 농촌인력지원단을 운영해 농촌 활력을 높일 계획이다.

경남도 관계자는 “인구 감소와 고령화로 농촌 인력난이 깊어지고 있다”며 “외국인 계절근로자 도입과 인력중개 시스템 강화, 범도민 참여형 일손 돕기로 농민 시름을 덜겠다”고 말했다.

일손이 필요한 농가는 인근 시·군이나 농협 추진센터에서 신청할 수 있다.