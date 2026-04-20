“정동영 무책임한 언동, 침묵 동조 李 대통령 때문” 송언석 “정동영 리스크 역대급 외교 안보 대참사…경질해야”

[헤럴드경제=전현건 기자] 8박 10일간 방미 일정을 마치고 귀국한 장동혁 국민의힘 대표는 “많은 미국 측 인사들이 이재명 정부의 대북 정책과 한미동맹에 대한 모호한 입장에 우려를 표했다”고 밝혔다.

장 대표는 20일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이번에 미국 의회, 백악관 NSC(국가안보회의)와 국무부, 핵심 싱크탱크까지 미국을 움직이고 있는 주요 인사들을 바쁘게 만났다”며 이같이 말했다.

장 대표는 북한의 전날 탄도미사일 발사와 관련 “우리 안보의 가장 중요한 핵심 자산인 미국의 대북 정보 공유가 제한돼 있는 상황”이라며 “정동영 통일부 장관의 무책임한 언동과 침묵으로 동조하는 이재명 대통령 때문”이라고 지적했다.

앞서 미국은 정 장관이 지난달 국회에서 북한의 우라늄 농축 시설 소재지로 기존에 알려진 평안북도 영변, 남포시 강선 외에 구성을 공개 지목하자 미국만 포착할 수 있는 대북 영상 정보 등의 공유를 일주일 넘게 제한하고 있는 것으로 알려졌다.

장 대표는 호르무즈 해협 봉쇄와 관련해 “전쟁이 마무리된다고 해도, 우리 경제의 타격은 불가피하다”며 “전쟁 복구와 민생 회복의 속도를 높이기 위해서는 한미동맹 기반의 무역 네트워크 강화가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

이어 “미국은 무역법 301조 조사까지 강행하면서 우리 경제에 대한 압박 수위를 오히려 높이고 있다”며 “국방 사태를 비롯한 이재명 정권의 반미·반기업 정책들이 우리 경제의 발목을 잡고 있는 것”이라고 비판했다.

그러면서 “우리 국민의 한미동맹에 대한 지지를 설명하고 신뢰를 회복하기 위해 많은 노력을 기울여야만 했다”며 “백악관 NSC 고위 인사와 북한 비핵화 전략을 깊이 있게 공유했고 국무부 고위 인사를 만나 경제협력 강화 방안도 논의했다”고 말했다.

쟝 대표는 “지금이라도 이재명 대통령은 국가 안보와 국익 수호를 기준으로 대북 정책과 외교 정책의 틀을 전면 수정해야 한다”며 “외교까지 뒤흔드는 SNS(사회관계망서비스) 중독도 즉각 고쳐야 한다”고 촉구했다.

송언석 원내대표도 미국의 대북 정보 공유 제한에 대해 “하루에 50장에서 100장씩 정보가 쌓이고 있었는데 현재 한미 양국 간의 정보 공유가 이뤄지지 않고 있다고 한다”며 “정동영 리스크가 초래한 역대급 외교 안보 대참사”라고 목소리를 높였다.

송 원내대표는 “문제의 발언 자체도 대단히 심각한 실책이지만 그 발언 하나만으로 이렇게 되지는 않았을 것”이라며 “이 대통령은 정 장관을 즉각 경질하기 바란다. 지금 경질하지 않으면 호미로 막을 것을 가래로도 막기 어려울 것”이라고 정 장관의 경질을 거듭 촉구했다.