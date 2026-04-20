체계적 연금 관리 시스템 구축 4년 연속 상위 10% 사업자

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 개인형퇴직연금(IRP) 원리금비보장형 수익률 부문에서 전체 증권사 중 1위를 기록했다고 20일 밝혔다.

금융감독원 통합연금포털에 따르면 올해 1분기 기준 하나증권의 개인형 IRP 1년 수익률은 25.73%로 업계 1위다. 확정기여형(DC) 장기수익률 역시 5년 6.77%, 10년 6.11%를 기록하며 1위를 차지했다.

하나증권은 이번 성과의 배경으로 체계적인 연금 자산관리 시스템을 꼽았다.

지난해 퇴직연금 시스템을 전면 재구축했다. 오프라인, 비대면 고객을 위한 지원 서비스도 강화했다.

또 온라인 세미나를 개최해 자산관리 방안을 제시하고, 매월 ‘DC/IRP 투자가이드’도 제공한다.

이 같은 경쟁력을 바탕으로 하나증권은 매년 고용노동부가 실시하는 퇴직연금 사업자평가에서 원리금비보장 수익률 성과 항목 기준, 4년 연속 상위 10% 사업자로 선정됐다.

하나증권의 IRP 적립금은 1분기에만 17% 이상 증가하며 8000억원에 가까운 수치를 보였다.

하나증권은 올 상반기 연금펀드 성과 분석 프로세스를 마련해, 인공지능(AI) 연금프로 서비스를 고도화할 예정이다.

차민정 하나증권 연금전략실장은 “연금계좌는 실시간 상장지수펀드(ETF), 타깃데이트펀드(TDF), 채권, 예금 등 다양한 상품을 하나의 계좌에서 운용할 수 있기에 그 활용도가 높아지고 있다”며 “앞으로도 차별화된 자산관리로 고객의 수익률 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.