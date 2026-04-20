3월 옌타이 현지발 평균 탑승률 약 92% 5월 1~5일도 왕복 1회 임시 증편 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 오는 7월부터 인천-옌타이 노선을 기존 하루 1회 왕복(주 7회)에서 2회 왕복(주 14회)으로 증편 운항한다고 20일 밝혔다.

인천-옌타이 노선은 지난해 9월 19일부터 이스타항공이 국내 항공사 중 단독으로 운항하고 있다.

해당 노선은 특히 중국인 탑승객 비율이 높아, 지난 3월 현지에서 한국으로 오는 항공편의 월평균 탑승률의 경우 92%에 달했다. 아울러 한국에서 약 90분 이내에 도착 가능한 우수한 접근성과 현지 유명 골프장 등으로 한국인 여행객 수요도 꾸준히 늘고 있다.

이러한 수요 증가에 따라 이스타항공은 7월 1일부터 오후편을 추가 편성해 하루 왕복 2회 운항한다. 또한, 5월 연휴 기간인 5월 1일부터 5월 5일까지는 하루 왕복 1회를 임시 편성할 예정이다.

이스타항공 관계자는 “중국 노선은 한국발, 현지발 모두 탑승률이 꾸준하게 증가하는 추세”라며, “빠르게 변화하는 시장 상황에 맞춰 탄력적인 노선 운영을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편, 옌타이는 중국 산둥반도 북부에 위치한 해안 도시로 ‘연태고량주’의 산지로 잘 알려져 있다. 중국 및 한국 주요 기업의 공장 산업 단지가 조성돼 있는 경제적 요충지이자, 봉래각 등의 다양한 관광 명소와 골프 인프라 등으로 여행객들의 발길이 이어지고 있다.