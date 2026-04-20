[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 20일 오후 시청 국제의전실에서 고신대학교와 ‘제2하하(HAHA)캠퍼스’ 조성을 위한 업무협약식을 개최한다고 밝혔다. 협약식에는 박형준 시장과 조승환 국회의원, 이정기 고신대학교 총장 등이 참석한다.

이번 협약은 부산가톨릭대학교에 이은 두 번째 하하캠퍼스 조성으로, 고신대학교가 보유한 의료․교육 역량을 활용해 고신대학교 영도캠퍼스에 ‘제2하하(HAHA)캠퍼스’ 조성을 성공적으로 추진하고 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

이번 협약으로 ▷사업 추진을 위한 행정․제도적 지원 ▷투자재원 다양화 ▷학교시설(토지·건물)의 무상 사용 ▷하하에듀프로그램 운영․지원 ▷야외 체육시설 조성 등을 상호 합의하고 사업의 성공적인 추진을 위해 적극적으로 노력한다.

‘제2하하캠퍼스’는 고신대학교 영도캠퍼스 24만6478㎡ 부지 내 유휴시설 등을 활용해 단계적으로 조성된다. 우선, 시민 활용도가 높은 야외체육시설 등을 조성하고, 이후에는 고신대학교복음병원 등 대학 인프라를 연계한 디지털 기반 시니어 헬스케어 특화프로그램과 대학 연계 은퇴자마을(UBRC) 등을 단계적으로 조성해 웰니스·의료관광 중심거점으로 발전시켜 나갈 계획이다.

시는 올해 하반기부터 기존 대학 시설을 이용한 하하에듀프로그램 등의 마중물 사업을 우선 추진해 시민 이용을 활성화하고, 내년에는 학교 측과 마스터플랜 수립 등의 협력을 통해 ‘제2하하캠퍼스’ 조성의 밑그림을 구체화할 방침이다.