[헤럴드경제=채상우 기자] 가수 겸 방송인 브라이언이 불쾌한 체취를 없애기 위해서는 귀 세척을 잘해야 잘한다고 강조했다.

브라이언은 7일 자신의 유튜브 채널을 통해 샤워 루틴을 공개했다. 이 영상은 2주 만에 조회수 50만 건을 넘기며 큰 관심을 받고 있다.

브라이언은 세안을 하면서 “얼굴 클렌징 거품으로 귀까지 함께 닦아야 한다”며 “제발 귀를 닦으라”며 귀 닦기가 ‘인체 소독’의 핵심이라고 강조했다. 그는 “귀 안쪽과 뒤쪽을 닦아야 체취를 잡을 수 있다”고 설명했다.

귀 주변은 불쾌한 체취인 ‘노넨알데하이드’가 집중적으로 분비되는 곳으로 알려졌다. 특히 40대 이후부터 피부의 유박 속 산화된 불포화 지방산이 분해되면서 ‘2-노넨알데하이드(2-Nonenal)’라는 물질이 생성돼, 더욱 신경 써야 한다. 이곳에 쌓인 피지가 공기 중 산소와 만나 산패하면서 강한 체취를 풍기게 된다.

체취는 땀 자체가 아닌, 땀과 피지가 피부 상재균에 의해 분해되는 과정에서 발생한다. 사람의 땀샘은 에크린샘과 아포크린샘으로 나뉜다. 99%가 수분인 에크린샘과 달리, 겨드랑이와 귀 뒤 등에 집중된 아포크린샘은 단백질과 지방 성분을 배출한다. 이것이 피부 표면의 세균에 의해 부패하면서 불쾌한 냄새(암내 등)를 유발한다.

육류 중심의 식단은 피지 분비를 활성화하며, 음주와 흡연은 항산화 물질을 파괴하여 노넨알데하이드 생성을 가속한다.

이 때문에 전문가들도 단순히 향수를 뿌리는 건 냄새를 섞이게 해 역효과를 내며, 세정력이 좋은 클렌저를 사용하여 귀 뒤, 겨드랑이, 목덜미, 사타구니를 집중적으로 닦아야 한다.

브라이언도 몸을 씻을 때 “겨드랑이, 엉덩이, 발은 단순히 거품만 대는 것이 아니라 실리콘 타월 등을 이용해 비비면서 닦아야 한다”며 “샤워볼이나 바디 타월은 세균 번식의 위험이 있으므로 한 달 이상 쓰지 말고 교체하라”고 제안했다.