매도신청 4월 27일~6월 5일 올해 5000가구 매입 추진

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 권역별 ‘지방 준공 후 미분양 아파트 매입 설명회’를 개최한다.

LH는 오는 21일부터 6개 권역에서 지방 준공 후 미분양 아파트 3차 매입공고(지난 10일) 관련 설명회를 진행한다고 20일 밝혔다.

설명회는 오는 21일 대구경북권(LH 대구경북지역본부)을 시작으로 ▷전북권(이달 22일, LH 전북지역본부) ▷광주전남권 (이달 23일, LH 광주전남지역본부) ▷충청권(이달 28일, LH 대전충남지역본부) ▷강원·제주·그 외 지역(이달 30일, LH 경기남부지역본부) ▷부산·울산·경남권(5월 14일, LH 부산울산지역본부) 순으로 열린다. 별도 사전 신청 없이 참석할 수 있다.

LH는 지방 노동자 주거지원과 지방 건설경기 회복을 위해 올해 미분양 아파트 5000가구 매입을 추진 중이다.

매입 대상은 수도권을 제외한 전 지역의 준공 또는 7월 말까지 준공 예정(3개월 내 준공 예정)인 미분양 아파트로, 임대 및 분양전환 가능성, 주택 품질, 단지규모·분양률·미분양 기간 등을 종합 평가해 우량 주택을 선별 매입한다.

매입가격은 감정평가액을 기준으로 산정한 LH 산정가격(감정가의 90%±조정률) 이내에서 결정되며, 매도 희망가격 비율이 낮은 주택부터 순차적으로 매입이 진행된다.

매도신청은 오는 27일부터 6월 5일까지 6주간 LH 청약플러스 홈페이지를 통해 가능하며, 자세한 사항은 해당 홈페이지에 게시된 공고를 참고하면 된다. LH 건설경기안정화지원단으로 유선 상담도 가능하다.

조경숙 LH 사장 직무대행은 “지방 미분양 해소와 건설경기 회복 지원을 위해 관련 절차를 신속히 진행할 것”이라며 “매입한 주택은 중산층 임대 및 지방 노동자 주거지원 등에 활용해 무주택 실수요자의 주거 안정에도 기여하겠다”고 밝혔다.