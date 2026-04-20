[헤럴드경제=최원혁 기자] 도벽이 있는 아내 때문에 고민이라는 한 남성의 사연이 전해졌다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 배우자의 절도 습관으로 고통을 겪고 있다는 공무원 A씨의 글이 올라왔다.

A씨는 “아내는 외모도 뛰어나고 성격도 착해 평소에는 천사 같다”고 했다. 그런데 “외출하면 자잘한 물건들을 훔치는 습관이 있다”고 털어놨다.

A씨는 “아내 본인도 괴로워한다. 안 하고 싶지만 충동을 못 이기는 것 같다”며 “생리 주기에 따라 증상이 더 심해지는 것 같다”고 설명했다.

또 “이미 처벌을 받은 적도 있고 병원 치료와 약물 복용도 해봤다. 화도 내보고 달래도 보고 여러 방법을 시도했지만 고쳐지지 않는다”고 했다.

A씨는 “비난받을 걸 알지만 사랑하는 사람이라 더 괴롭다”며 “비슷한 사례나 해결 방법이 있다면 알고 싶다”며 도움을 요청했다.

사연이 공개되자 다양한 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “전문적인 치료를 받아야 할 문제 같다”, “정신과는 약물로 증상 호전시키고 조절하는 게 중점이라 상담 쪽 치료도 필요할 것 같다” 등의 의견을 전했다.