‘EHS 히트펌프 보일러’ 화석연료 보일러 대비 고효율·저탄소 영하 15도에서 최대 70도 고온수 공급 정부, 올해 예산 144억원 투입해 전기화 전환 지원

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성전자가 정부의 난방 전기화 보급사업에 맞춰 공기열 히트펌프 기반 ‘EHS(Eco Heating System) 히트펌프 보일러’를 국내 시장에 출시한다고 20일 밝혔다. 화석연료 보일러와 비교해 에너지 효율은 높고 탄소 배출량은 더 적다.

최근 정부는 2035년까지 온실가스 518만톤 감축을 목표로 히트펌프 제품 350만대 보급 계획을 발표했다. 올해에만 144억원 규모 예산을 투입해 설치비의 최대 70%를 보조금으로 지원할 예정이다. EHS 히트펌프 보일러 출시를 계기로 전기화 전환에 힘이 실릴지 주목된다.

삼성전자가 국내 출시한 가정용 EHS 히트펌프 보일러는 고효율 냉매 압축 기술과 결빙 방지 기술을 갖췄다. 영하 15도에서도 최대 70도의 고온수를 공급할 수 있다.

실외기 내부에 전기 히터와 동파 방지 밸브를 탑재해 열교환기 동파와 배관 결빙을 방지한다. 이를 통해 영하 25도의 혹한 환경에서도 출수 온도가 급격히 감소하는 것을 방지하고 동파로 인한 기기 고장을 예방할 수 있다.

신제품에는 대용량 열교환기가 탑재돼 에너지 효율이 높다. 냉난방 성능 효율을 나타내는 계절성능계수(SCOP)는 바닥 난방에 주로 사용되는 35℃ 출수 조건에서 4.9를 기록해 소비 전력 대비 약 5배에 가까운 난방 에너지를 생산할 수 있다. SCOP는 연간 총 난방 에너지 공급량을 소비전력량으로 나눈 값이다.

또 이번 제품에는 가정용 에어컨 등 냉난방기 제품에서 범용적으로 사용되는 R410A 냉매보다 지구온난화지수(GWP)가 68% 낮은 R32 냉매를 적용했다. GWP가 낮을수록 온난화에 미치는 영향이 적다.

실외기 소음도 줄였다. 외기에서 발생하는 소음과 진동의 주된 원인인 팬 회전에 따른 불규칙한 공기 소용돌이를 줄이기 위해 톱날형 팬 구조를 적용했다. 톱날형 팬은 공기 저항을 줄여 최소 35dB(데시벨)의 저소음을 구현하면서도 강력한 풍량을 유지한다.

신제품의 제어기에는 7형 터치 디스플레이가 탑재됐다. 디스플레이를 통해 난방, 급탕 등 히트펌프 시스템 전체를 한 눈에 모니터링하고 손쉽게 제어할 수 있다. 또 스마트싱스 앱과 연동하면 언제 어디서나 간편하게 실내 온도, 출수 온도를 확인할 수 있으며 설정을 조작할 수 있다.

신문선 삼성전자 DA사업부 상무는 “삼성전자 ‘EHS 히트펌프 보일러’는 압도적인 난방 효율과 성능, 최소 35dB의 저소음, 사용 편의성까지 두루 갖춘 완성형 솔루션”이라며 “차별화된 기술력과 서비스 인프라를 바탕으로 국내 난방 전기화 보급사업에 적극 동참할 것”이라고 말했다.