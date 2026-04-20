건강 진단·장내 분석…수의사 상담·라이프스타일로 확장

[헤럴드경제=박연수 기자] ​hy가 반려동물 토탈 케어 플랫폼 ‘큐토펫(QtoPet·사진)’을 론칭했다고 20일 밝혔다.

큐토펫은 반려동물의 생애 전반을 관리하는 플랫폼이다. 기존 자사몰 ‘hy프레딧’과 별도로 운영하는 온라인 몰을 구축했다.

글로벌 브랜드 ‘애니몬다’와 미국 수의사 얀 폴이 론칭한 ‘닥터폴’ 등 프리미엄 사료를 중심으로 제품을 구성했다. 기존 펫쿠르트 브랜드의 수제 간식·영양 트릿도 판매한다. 펫밀크 3종은 hy 특허 프로바이오틱스 HP7 사균체를 적용해 리뉴얼했다.

AI(인공지능) 기반 케어 서비스도 제공한다. 반려동물 사진을 올리면 슬개골 질환 등 건강 상태를 분석한다. 분변 키트를 활용한 마이크로바이옴 분석으로 관절염·피부염 등 7종 중대질환 가능성을 예측할 수 있다. 향후 수의사 상담과 라이프스타일 용품도 순차 도입할 계획이다.

서일원 hy N.Biz팀장은 “큐토펫은 반려동물의 삶을 전반적으로 관리하는 플랫폼”이라며 “차별화된 케어 경험을 제공해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.