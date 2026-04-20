‘GR 부스’ 운영…약 1만2000명 방문 다양한 체험 프로그램 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요타코리아가 지난 18일과 19일 양일간 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 ‘2026 오네(O-NE) 슈퍼레이스 챔피언십’ 개막전에서 GR 브랜드를 중심으로 모터스포츠 문화를 알리기 위한 고객 참여형 프로그램을 운영했다고 20일 밝혔다.

슈퍼레이스 챔피언십 개막전 현장에 꾸려진 ‘GR 부스’에는 주말 이틀 동안 1만2406명의 관람객이 방문해 현장의 열기를 더했다. 부스에는 GR 수프라 스톡카, GR86, 프리우스 플러그인하이브리드(PHEV) 등 다양한 차량이 전시됐으며, ‘브랜드 월’을 통해 토요타 가주 레이싱의 역사와 철학을 한눈에 살펴볼 수 있는 공간 등이 마련됐다.

아울러 관람객이 모터스포츠를 보다 쉽게 접할 수 있도록 ▷레이싱 시뮬레이션 ▷미니 레이싱 ▷브레인 랩(빈칸 채우기) ▷퀴즈 이벤트 등 체험형 프로그램을 운영했다.

18일 열린 ‘GR 레이싱 클래스’에서는 GR 및 토요타 86 오너 25팀이 참여했고, 매년 가족 단위 관람객에게 인기가 높은 ‘GR 키즈 슈퍼레이스 스쿨’에는 248명의 어린이가 참여해 도로 안전 교육과 전기 카트 주행을 체험했다.

콘야마 마나부 토요타코리아 사장은 “많은 관람객과 고객이 개막전 현장을 방문해 프로그램에 참여해 주신 데 대해 감사드린다”며, “앞으로도 고객이 직접 참여하고 경험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나가며, 국내 모터스포츠 문화 확산에 이바지하겠다”고 말했다.

한편, 토요타코리아는 슈퍼레이스 최상위 클래스인 ‘토요타 가주 레이싱 6000 클래스’의 공식 네이밍 스폰서로 참여하고 있으며, 올해 3년 차를 맞이한 플러그인 하이브리드 원메이크 레이스 ‘프리우스 PHEV 클래스’를 통해 전동화 모델 기반 레이스를 운영하고 있다.