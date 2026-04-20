신규·노후 교체 등 총 15대 지원

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 은평구(구청장 김미경)는 20일부터 관내 공동·일반 주택을 대상으로 ‘2026년 음식물류 폐기물 RFID 종량기 설치 지원’ 신청을 받는다고 밝혔다.

신청 대상은 은평구에 위치한 20세대 이상 주택이다. 구는 종량기 구매와 설치 비용 전액을 지원한다. 또한 무상 유지보수 기간 종량기 업체를 통해 기기 유지 관리비 등을 지원받을 수 있으며, 향후에는 주택 내 자체적으로 운영하도록 권장할 방침이다.

종량기 설치를 희망하는 공동주택은 은평구청에 신청서와 입주자 대표자회의록 등을 제출하면 된다. 방문 접수 또는 전자메일, 우편, 팩스로도 신청할 수 있다.

올해 지원 규모는 신규 설치와 노후 기기 교체를 포함해 총 15대다. 구는 신청 서류 검토와 현장 심사를 거쳐 대상 주택을 선정하고 개별 통보 후 설치를 진행한다. 자세한 사항은 은평구청 자원순환과로 문의하거나 은평구 누리집 공지사항 등을 통해 확인할 수 있다.

은평구는 2015년 음식물류 폐기물 RFID 종량기 사업을 시작한 이래 관내 108개 공동주택 단지, 3만 1921세대를 대상으로 총 599대를 지원해왔다.

은평구 관계자는 “배출량에 따라 수수료를 부과하는 종량기 사용이 늘어나면 음식물 쓰레기 감량 의식이 커지고 공동주택 단지 내 미관 개선에도 기여할 것으로 기대한다”고 전했다.