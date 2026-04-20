창릉천 벚꽃길 플로깅·묘목 1000주 식재 점심시간 활용한 ‘런치 봉사’로 임직원 참여

[헤럴드경제=차민주 기자] LG헬로비전은 봄을 맞아 임직원과 함께 환경·사회·지배구조(ESG) 활동인 ‘안녕 봄! 런치봉사 에코나눔 데이(DAY)’를 진행했다고 20일 밝혔다. 해당 행사는 고양시 창릉천 일대에서 임직원 50여명이 참여한 가운데 개최됐다.

LG헬로비전에 따르면 이번 행사는 고양시자원봉사센터, 고양시 공원관리과, 고양시밥할머니보존회, 사회복지공동모금회와 협력해 마련됐다. 임직원들의 자발적인 참여를 바탕으로 지역사회 환경 보호를 실천하겠단 취지다.

LG헬로비전은 지난 17일 창릉천 일대 환경 정화와 식재 활동을 통해 지역의 봄 풍경을 가꿨다. 봉사에 참여한 임직원은 창릉천 벚꽃길 인근에서 환경 정화 플로깅을 실시하고, 개나리와 무궁화 묘목 약 1000주를 심었다.

특히 점심시간을 활용해 나눔을 실천하는 ‘런치 봉사’ 문화를 통해 임직원이 일상에서 지역사회에 이바지하는 시간을 가졌다고 LG헬로비전은 강조했다.

지역의 역사적 가치를 보존하는 데도 앞장섰다. LG헬로비전은 이번 식재 활동으로 봄철 경관 개선해, 지역 활력을 증진할 것으로 기대하고 있다. 또 창릉동 밥할머니보존위원회 등 지역 관계자와 함께 밥할머니공원 주변을 정비해 지역 문화유산도 보호했다.

임성원 LG헬로비전 홍보·대외협력센터 상무는 “점심시간을 활용한 ‘런치 봉사’ 형태로 진행된 이번 활동은 임직원들이 일상에서 환경정화와 녹지 조성에 직접 참여했다는 점에서 의미가 있다”며 “LG헬로비전은 앞으로도 지역사회와 함께하는 실천 중심의 ESG 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 했다.

이동환 고양시자원봉사센터장은 “이번 개나리 식재 활동은 단순한 봉사활동을 넘어 지역사회와 기업이 함께 환경보호와 지역 문화유산 주변 환경정비를 실천할 수 있는 모범적인 사례”라며 “시민과 기업이 함께 성장할 수 있는 선순환 사회공헌 모델을 위해 지속해서 협력하겠다”고 했다.

한편, LG헬로비전은 환경 보호뿐만 아니라 취약계층 지원 등 지역사회의 실질적인 문제를 해결하는 맞춤형 사회공헌 프로그램을 전개해 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 체계를 강화한단 방침이다.