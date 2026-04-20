美애틀랜틱, 주변인사 20여명 취재해 보도 “클럽서 만취·회의 지연”…전·현직 관계자 증언

[헤럴드경제=정목희 기자] 캐시 파텔 미국 연방수사국(FBI) 국장을 둘러싸고 과도한 음주와 잦은 결근 의혹이 제기됐다. 파텔 국장은 해당 보도를 한 매체를 상대로 명예훼손 소송을 예고했다.

파텔 국장은 19일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 자신의 과음 및 근무 태만 의혹을 보도한 미 시사주간지 애틀랜틱을 상대로 소송을 제기할지 묻는 질문에 “내일 할 것”이라고 밝혔다.

그가 문제 삼은 보도는 지난 17일 애틀랜틱이 ‘FBI 국장은 실종 상태’라는 제목으로 보도한 기사다. 애틀랜틱은 전·현직 FBI 관계자 20여 명을 인용해 파텔 국장이 과도한 음주를 일삼고 결근이 잦았다고 주장했다.

보도에 따르면 파텔 국장은 워싱턴DC와 라스베이거스의 클럽에서 만취 상태로 자주 목격됐으며, 백악관 당국자와 정부 관계자들 앞에서도 취할 정도로 술을 마셨다는 증언이 제기됐다.

또한 과음으로 인해 아침 회의가 지연되거나 참모진이 파텔 국장을 깨우는 데 어려움을 겪은 사례도 여러 차례 있었다고 전해졌다.

애틀랜틱은 지난 10일에는 파텔 국장이 퇴근 준비 중 내부 시스템 접속이 되지 않자 공황 상태에 빠져 주변 인사들에게 자신이 해임된 것 아니냐는 전화를 돌렸다고 보도했다. 이후 해당 문제는 단순 기술적 오류로 확인됐다.

이 과정에서 파텔 국장이 해임 가능성에 대한 불안으로 감정적으로 불안정한 모습을 보였다는 지적도 제기됐다. FBI 내부에서는 약 3만8000명의 직원을 이끄는 수장의 행보에 대한 우려가 확산된 것으로 전해졌다.

특히 이란과의 전쟁 와중에 이란이 미국을 상대로 테러를 감행할지 모르는 상황에서국내 안보 및 법집행 분야 핵심 인사인 FBI 국장이 민첩하게 대응할 수 있을지에 대한 내부의 우려가 큰 상황으로 전해졌다.

파텔 국장은 도널드 트럼프 미 대통령이 해임을 검토한다는 고위 당국자들 명단에 자주 이름이 오르고 있다.

그는 작년 10월 여자친구와 데이트하려고 FBI의 공용 제트기를 부적절하게 이용했다는 의혹도 받고 있다.