[헤럴드경제=손인규 기자] 주문받은 음식을 가로채고는 손님들에게는 훔친 음식을 갖다준 혐의로 경찰 추적을 받던 배달 기사가 경찰관에게 범행을 시도했다가 덜미가 잡혔다.

19일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서 공항지구대 소속 공지영(41) 경사는 휴무일이던 지난 13일 남편과 함께 배달앱을 이용해 김밥과 닭강정을 주문했다.

그러나 배달 기사 A씨가 건넨 음식은 김밥뿐이었고 그마저도 공 경사가 주문한 업체의 상품이 아니었다. 의아하게 여긴 공 경사는 문득 A씨의 인상착의가 자신이 쫓던 배달 기사와 비슷하다는 생각이 들었다.

경찰은 일주일 전인 6일 ‘누군가 배달 기사인 척 식당에 들어와 음식을 훔쳤다’는 업주의 신고를 접수하고 폐쇄회로(CC)TV 영상 속 오토바이와 운전자를 추적하고 있었다.

공 경사는 A씨 오토바이의 차량번호가 CCTV 속 오토바이의 번호판과 동일한 사실을 확인하고 그에게 임의동행을 요구했다.

A씨는 당초 혐의를 완강히 부인했으나 경찰의 끈질긴 추궁에 “원래 수령한 음식은 버렸다”고 진술하는 등 일부 혐의를 시인한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 주문받은 음식을 먹은 뒤 다른 식당에서 음식을 가로채 손님들에게 배달한 것으로 보고 사기 등 혐의로 입건해 여죄를 조사하고 있다.